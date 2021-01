KORONAVÍRUS Rázne opatrenie v Česku! Od polnoci zatvorí hranice pre cudzincov, platia tieto výnimky

"Česká vláda sa rozhodla zakázať všetky cesty do Českej republiky, ktoré nie sú nevyhnutné. A to bez ohľadu na to, z akej krajiny (zelenej, oranžovej alebo červenej) cestujete. Rozhodnutie vstupuje do platnosti o polnoci z piatka na sobotu," oznámilo české ministerstvo zahraničných vecí na svojom anglickojazyčnom účte na sociálnej sieti Twitter.

Platia aj výnimky

Podľa zverejneného uznesenia majú z tohto pravidla výnimku napríklad cudzinci cestujúci do Česka za prácou, vzdelaním, na úrady alebo k lekárovi. Taktiež môžu prísť navštíviť rodinu, avšak iba v nevyhnutných prípadoch, ktoré uznesenie bližšie nešpecifikuje. Zákaz sa tiež netýka svadieb a pohrebov. Obmedzenie bude platiť, rovnako ako núdzový stav, najmenej do 14. februára.

Protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 česká vláda sprísnila naposledy vo štvrtok. Tieto pravidlá vstupujú do platnosti taktiež od polnoci z piatka na sobotu. Na dovolenku do hôr budú môcť občania ísť len do vlastných rekreačných objektov. Služobné cesty bude musieť pracovník absolvovať bez rodiny a preukázať sa potvrdením od zamestnávateľa alebo klienta.

Turizmus dostal stopku

Nové obmedzenie v podstate zakazuje cudzincom pricestovať do Česka za účelom turizmu. Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček takto v piatok večer v spravodajskej televízii ČT24 vysvetlil rozhodnutie vlády zatvoriť hranice ČR. "V praxi nie je turizmus možný už niekoľko týždňov, naďalej sú v platnosti výnimky pre stretávanie rodín, svadby, cesty do zamestnania, výkon povolania, zabezpečenie nevyhnutných potrieb príbuzných a tak podobne," uviedol Petříček.

Šéf rezortu diplomacie ďalej povedal, že cudzinci nachádzajúci sa v ČR nemusia odtiaľ odísť. "Je to obmedzenie pre cudzích štátnych príslušníkov, že na územie ČR nemôžu cestovať z toho dôvodu, že chcú navštíviť české hory," pokračoval Petříček.