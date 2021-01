KORONAVÍRUS Česká vláda schválila prísnejšie epidemiologické opatrenia

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP/Petr David Josek

PRAHA - Vláda Českej republiky rozhodla vo štvrtok o sprísnení epidemiologických obmedzení s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2. Napríklad na dovolenku do hôr budú môcť občania ísť len do vlastných rekreačných objektov. Služobné cesty bude musieť pracovník absolvovať bez rodiny a preukázať sa potvrdením od zamestnávateľa alebo klienta. Oznámil to český minister vnútra Jan Hamáček na tlačovej konferencii, ktorú vysielala televízia ČT24.