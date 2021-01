Guterres žiada vytvorenie pravidiel na reguláciu sociálnych sietí

Guterres je podľa svojich slov presvedčený, že takéto spoločnosti by nemali mať moc rozhodnúť v prípadoch, ako bolo napríklad zrušenie používateľského účtu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Namiesto toho by mal byť podľa Guterresa vytvorený mechanizmus s regulačným rámcom a pravidlami, na základe ktorých by sa takéto kroky dali podniknúť v súlade so zákonom.

"Nemyslím si, že môžeme žiť vo svete, kde je príliš veľa moci zverenej obmedzenému počtu spoločností," povedal. Sociálna sieť Twitter Trumpovi v januári natrvalo zrušila účet. Spoločnosť tento krok zdôvodnila rizikom ďalších násilností. Zároveň dospela k záveru, že Trumpove príspevky porušovali zásady týkajúce sa podnecovania k násiliu. Facebook a Instagram Trumpove účty dočasne zablokovali.

Guterres povedal, že sa "zvlášť obáva" moci týchto spoločností. Poukázal na množstvo informácií, ktoré zhromažďujú o každom z nás i na nedostatok kontroly. Táto skutočnosť si podľa neho vyžaduje "vážnu diskusiu".