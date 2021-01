KORONAVÍRUS Česká vláda chce bojovať proti dezinformáciám na sociálnych sieťach

PRAHA - V čase sprísňovania opatrení proti šíreniu nákazy novým koronavírusom a nedostatočnej pomoci pre zasiahnuté sektory ekonomiky zaplatí česká vláda pol milióna korún za kampaň proti dezinformáciám na sociálnych sieťach TikTok, Instagram a YouTube. Uviedol to v piatok spravodajský server Novinky.cz.

Podľa riaditeľa odboru komunikácie Úradu vlády ČR Vladimíra Vořechovského, ktorý zmluvu podpísal, s prípravou kampane pomôžu dvaja mladí influenceri. Nákup reklamného priestoru na sociálnych sieťach sprostredkuje spoločnosť Jakuba Gulaba, ktorá bola do registra firiem zapísaná 30. novembra 2020. Vořechovský uviedol, že dvojicu influencerov skontaktoval s epidemiológom Petrom Smejkalom, imunológom Zdeňkom Helom, epidemiológom Romanom Prymulom a ministrom zdravotníctva Jánom Blatným, ktorí sa postupne objavia v propagačných videách.

Zatiaľ by malo ísť celkovo o sedem videí a reklama je podľa neho platená zhruba do polovice februára. Tento postup vlády vyvolal množstvo kritických komentárov. Upozorňujú na to, že na reklamu bolo rýchlo uvoľnených pol milióna korún, avšak občania márne čakajú na podporu a zdravotníci dodnes nedostali odmeny za jesennú vlnu epidémie.