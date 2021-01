Učiteľka (54) má mať na svedomí ťažké zločiny: VIDEO Sexuálne zneužívanie a znásilnenie 74 detí

CANBERRA - Pred súdom v austrálskom Melbourne dnes stála niekdajša učiteľka, ktorá je obvinená zo sexuálneho zneužívania detí. Malka Leiferová pôsobila ako riaditeľka židovskej školy v Melbourne a z Austrálie utiekla v roku 2008, keď sa objavili prvé obvinenia proti nej. Izrael ju v pondelok po dlhom extradičnom konaní vydal do Austrálie. Na otázky súdu počas prvého pojednávania nereagovala.

Päťdesiatštyriročná Leiferová sa prvého súdneho pojednávania zúčastnila pomocou videokonferencie, pretože je kvôli opatreniam proti šíreniu koronavírusu v karanténe na policajnej stanici. Počas dvadsaťminútového vypočutia si vypočula 74 obvinení zo sexuálneho zneužívania detí, vrátane 11 obvinení zo znásilnenia. Na otázku sudkyne, či pojednávanie počuje a vidí, neodpovedala. Stráž v jej miestnosti potvrdila, že spojenie funguje.

Leiferová predtým tvrdila, že je nevinná, napísala dnes agentúra AP. Zatiaľ podľa nej nie je jasné, aký vysoký trest žene hrozí.

Jej právny obhajca Tony Hargreaves na súde povedal, že jeho klientka má závažné psychické problémy, a požiadal o jej prevoz do väzenia, ktoré poskytuje pre jej zdravotný stav lepšie podmienky. Leiferová je tiež silne veriaca, čo si vyžaduje špeciálne opatrenia vo väzbe, ktoré policajná stanica postráda, dodal Hargreaves. Obvinená nepožiadala o prepustenie na kauciu a ďalšie pojednávanie je naplánované na 9. apríla.

Leiferová sa narodila v Izraeli a do Austrálie sa presťahovala v roku 2000. Pôsobila ako riaditeľka na ultraortodoxnej židovskej škole v Melbourne. Obžaloba ju viní zo sexuálneho zneužívania detí vrátane jej študentiek v rokoch 2004 až 2008. Potom, čo to obvinená zistila, odišla do Izraela.

Austrália požiadala o jej vydaníie v roku 2014, ale extradičné konanie sa v Izraeli vlieklo. Jej právnici poukazovali na jej narušené duševné zdravie. Izraelský najvyšší súd vlani v septembri na základe psychiatrického posudku zamietol jej odvolaciu žiadosť proti vydaniu a uviedol, že je žena zdravotne spôsobilá podrobiť sa súdnemu procesu. Najvyšší súd vlani v decembri tento verdikt potvrdil a Izrael tento pondelok poslal Leiferovú do Austrálie.