Putin chce zakázať prirovnávanie nacistického Nemecka k ZSSR: Odporučil vypracovať návrh zákona

"Odporúčam ruskej Štátnej dume, aby v spolupráci s organizáciu Pobjeda (Víťazstvo) pripravila počas svojho jarného zasadnutia na schválenie návrh novelizácie zákona o zvečnení víťazstva sovietskeho ľudu počas Veľkej vlasteneckej vojny v rokoch 1941-1945 s cieľom zaviesť zákaz verejného prirovnávania aktivít Sovietskeho zväzu k aktivitám nacistického Nemecka počas druhej svetovej vojny," uvádza sa v pokynoch prezidenta publikovaných na oficiálnej webovej stránke Kremľa po stretnutí Rady pre kultúru a umenie.

Po prvý raz sa o danej problematike zmienila minulý rok v októbri na stretnutí zmienenej rady šéfka Výboru Štátnej dumy pre kultúru Jelena Jampolská. Putin tento návrh podporil a poznamenal, že predmetný zákaz by mal byť zavedený, ale malo by sa tak stať s veľkou opatrnosťou. Podľa jeho slov by sa mali vytvoriť mechanizmy "na ochranu pravdy o našej nedávnej minulosti".

Jampolská predtým pripravila príslušný návrh zákona, ktorý ešte nebol predložený Štátnej dume. Iniciatíva počíta s uzákonením nariadenia o zákaze "verejných vyjadrení alebo publikácií, ktoré stotožňujú ciele, rozhodnutia a skutky sovietskeho vedenia, veliteľstva a armády ZSSR so zámermi nacistického Nemecka a jeho spojencov v rámci vojensko-politickej osi Berlín-Rím-Tokio".