Dva samovražedné útoky v Iraku si vyžiadali vyše 20 obetí

Agentúra DPA, odvolávajúca sa na bezpečnostné zdroje, uvádza najmenej 21 mŕtvych a 50 zranených. K obom výbuchom došlo podľa polície v obchodnom centre. Podľa hovorcu irackých ozbrojených síl sa samovražední atentátnici vyhodili do vzduchu počas prenasledovania príslušníkmi bezpečnostných zložiek.Samovražedné bombové útoky sú v súčasnosti v Bagdade zriedkavé, konštatuje AFP. K zatiaľ poslednému podobnému útoku tam došlo v júni 2019.

K štvrtkovému činu sa bezprostredne nikto neprihlásil. V Iraku v nedávnej minulosti vykonávali podobné útoky teroristi z organizácie Islamský štát (IS), ale aj iných militantných skupín. Terčami útokov militantov sú aj americké objekty v Bagdade. Odkedy však skupiny podporované Iránom vyhlásili neoficiálne prímerie, frekvencia týchto útokov sa znížila. Aj IS útočí v hlavnom meste už len zriedkavo, odkedy v roku 2017 iracká armáda oznámila víťazstvo nad islamistami a prevzala kontrolu nad hranicami so Sýriou.