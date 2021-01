FOTO V USA po 70 rokoch vykonali federálnu popravu ženy (†52): Za hyenizmus, aký nemá obdoby

Pôvodným termínom vykonania rozsudku nad 52-ročnou Montgomeryovou bol utorok 18:00 miestneho času (24:00 SEČ). Dnes bola vyhlásená za mŕtvu o 1:31 miestneho času (7:31 SEČ). Použitá bola smrtiaca injekcia.

Administratíva Donalda Trumpa federálne popravy žien po sedemnásťročnej prestávke obnovila vlani v júli, keď k tomu dostala súhlas od amerického najvyššieho súdu. Očakáva sa, že nastupujúci tím novozvoleného prezidenta Joea Bidena sa proti federálnym popravám postaví. Pred vykonaním trestu k Montgomeryovej pristúpila pracovníčka väznice, sňala si rúško a spýtala sa, či chce niečo povedať. Povedala len "nie".

Zdroj: SITA/AP/Wyandotte County Sheriff's Department

Montgomeryová bola usvedčená zo zabitia tehotnej 23-ročnej Bobbie Jo Stinnettovej. V roku 2004 ju uškrtila povrazom, vyrezala dieťa z tela a chcela si ho privlastniť. Jej právnici tvrdia, že bola duševne chorá, jedna z nich, Kelly Henryová, označila popravu za prejav "zbabelej krvilačnosti skrachovanej administratívy". "Všetci, ktorí spolupracovali na poprave mojej klientky, by sa mali hanbiť," vyhlásila. Montgomeryová bola v pondelok prevezená z väznice v Texase do Terre Haute v Indiane. Podľa Henryovej nechápala, čo sa dialo. Do Terre Haute prišli aj príbuzní Stinnettovej, aby boli na poprave prítomní.

Zdroj: SITA/AP/Attorneys for Lisa Montgomery

Podľa právnikov si popravená v detstve prešla sexuálnym týraním, vrátane hromadného znásilnenia. Sudci ale počas procesu trvali na tom, že psychickú poruchu predstiera a že jej čin bol vopred naplánovaný. Okrem iného si Montgomeryová zistila, ako sa vykonáva cisársky rez. Dieťa jej hrozný čin prežilo; dievčatko Victoria má teraz šestnásť rokov a o tragédii na verejnosti nehovorí.

Victoria so svojím otcom pár mesiacov po matkinej vražde Zdroj: SITA/AP/Daniel Madden

Vo väzení sa Montgomeryová venovala ručným prácam a vyrábala darčeky pre svojich právnikov a ďalších ľudí. Prestala s tým, keď jej z obáv, že spácha samovraždu, zobrali okuliare. O tom, že bude popravená, bola informovaná minulý rok v októbri.

Zdroj: SITA/AP/Michael Conroy

Poslednou ženou, ktorú americká federálna vláda popravila, bola Bonnie Brownová Headyová. Poprava sa konala 18. decembra 1953 a bola trestom za únos a vraždu šesťročného chlapca v Missouri. Na štátnej úrovni sa konala naposledy poprava ženy v Georgii 30. septembra 2015. Kelly Gissendanerová bola potrestaná za vraždu manžela, na ktorej sa dohodla so svojím milencom.