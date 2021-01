KORONAVÍRUS Taliansko v niektorých oblastiach uvoľní obmedzenia

Dekrét o otvorení múzeí a národných kultúrnych pamiatok podpísal taliansky premiér Giuseppe Conte. V Taliansku platí trojstupňový systém, v súlade s ktorým sú jednotlivé oblasti zaradené do žltých, oranžových či červených zón, a to v závislosti od rizika spojeného s novým druhom koronavírusu. Opätovné otváranie múzeí sa týka iba oblastí, ktoré sú zaradené do najnižšej žltej zóny.

Návštevníkov tak od pondelka môže znova privítať aj známe archeologické nálezisko na mieste niekdajšieho antického mesta Pompeje, ktoré sa nachádza v juhotalianskom regióne Kampánia. Pompeje boli v dôsledku pandémie zatvorené uplynulých niekoľko mesiacov. Pompeje boli pochované pod vriacou lávou a popolom, keď tam v roku 79 nášho letopočtu vybuchla neďalekom sopka Vezuv. Zahynulo pritom 2000 - 15.000 ľudí. Taliansko dosiaľ zaznamenalo vyše 2,3 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom a vyše 81.000 súvisiacich úmrtí.