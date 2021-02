Indonézska sopka Merapi opäť eruptuje: VIDEO Vytekajú z nej prúdy lávy

Sopka sa nachádza v blízkosti mesta Jogjakarta, ktoré je centrom klasickej jávskej kultúry a tradičných remesiel a je preto vyhľadávané turistami. Merapi za posledné dva dni chrlila lávu takmer 20-krát a podľa miestnych seizmológov boli zaznamenané aj stovky menších otrasov.

Úrady však nateraz nezvýšil stupeň ohrozenia v blízkosti sopky, ľudia by sa mali zdržiavať mimo päťkilometrovej bezpečnostnej zóny vyhlásenej okolo krátera. Varovali aj pred lávou a vulkanickým materiálom, ktorý sopka chrlí do ovzdušia. Tento stav platí od vlaňajšieho novembra, keď miestne úrady zvýšili úroveň varovania pre Merapi na druhý najvyšší stupeň po tom, čo senzory zaznamenali zvýšenú aktivitu sopky. V dôsledku toho obmedzili turizmus i ťažobnú činnosť a evakuovali stovky obyvateľov. Väčšina evakuovaných sa po útlme aktivity vrátila do svojich domovov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Trisnadi

Sopka Merapi patrí medzi najaktívnejšie z viac ako 120 činných indonézskych sopiek. Posledná veľká erupcia Merapi v roku 2010 zabila viac ako 300 ľudí a vynútila si evakuáciu asi 280.000 obyvateľov z okolitých oblastí. Išlo o najsilnejšiu erupciu tejto sopky od roku 1930, keď zahynulo asi 1300 ľudí. Iná explózia - v roku 1994 - si vyžiadala asi 60 životov.