KORONAVÍRUS V Lombardsku na severe Talianska sa od 15. februára otvoria lyžiarske strediská

Rozhodnutie otvoriť lyžiarske strediská prišlo po priaznivom odporúčaní panelu odborníkov, ktorí radia talianskej vláde, ako postupovať súvislosti s pandémiou. Schválenie bolo podmienené niekoľkými preventívnymi opatreniami na obmedzenie tlačeníc na svahoch vrátane obmedzenia predaja permanentiek, tzv. skipassov. V Lombardsku bude denný počet lyžiarov obmedzený na najviac 30 percent hodinovej kapacity lanoviek a vlekov.

Podľa agentúry AFP by sa lyžiarske strediská mohli budúci týždeň otvoriť aj v iných regiónoch, pokiaľ zostanú v tzv. žltých zónach s nižším rizikom šírenia vírusu. V Taliansku platí trojstupňový systém, v súlade s ktorým sú jednotlivé oblasti zaradené do žltých, oranžových alebo červených zón, a to v závislosti od rizika prenosu nákazy v nich. Ministerstvo zdravotníctva pritom môže meniť stupeň rizika v jednotlivých regiónoch na základe údajov zverejňovaných každý piatok.

Celá krajina je momentálne v žltej zóne, s výnimkou južného Tirolska na severe, Umbrie vo vnútrozemí a Apúlie a Sicílie na juhu krajiny. Za posledných 24 hodín v Taliansku zaznamenali takmer 13.000 nových prípadov a 336 úmrtí spojených s ochorením COVID-19. Doteraz v tejto krajine v dôsledku koronavírusovej pandémie evidujú takmer 2,7 milióna infikovaných a 92.338 úmrtí.