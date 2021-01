Macron rozhodol, že Rimbaudove pozostatky nebudú prenesené do Panthéonu

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron rozhodol, že telesné pozostatky slávneho francúzskeho básnika Arthura Rimbauda nebudú premiestnené do mauzólea Pantheón v centre Paríža.

Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP. Dodala, že Macron tak nevypočul názory a želanie časti francúzskej kultúrnej obce, ktorá aj formou petície žiadala, aby bol Rimbaud pochovaný v Panthéone po boku svojho priateľa a básnika Paula Verlaina. V liste zaslanom Rimbaudovým potomkom, ktorý mala AFP k dispozícii, Macron uviedol, že bude rešpektovať ich želanie, aby básnikove pozostatky zostali v jeho rodnom meste Charleville-Mézieres na východe Francúzska, kde ho pochovali v roku 1891. Rimbaudovi príbuzní ocenili, že Macron rešpektoval želanie rodiny. Uviedli, že takéto gesto neočakávali a vážia si ho. Dodali, že ich ohromila ľudskosť, s akou Macron pristúpil k danému návrhu, i to, že sa dokázal vzoprieť intelektuálnej loby v Paríži. Pre spravodajský portál France Info to uviedol právnik Rimbaudovcov Emmanuel Ludot.

Proti návrhu na uloženie Rimbaudových pozostatkov do Panthéonu protestovala aj básnikova praneter Jacqueline Tessierová, ako aj združenie Les Amis de Rimbaud, ktoré vo svojom vyhlásení uviedlo, že "spojiť Rimbauda a Verlaina definitívne, ad vitam aeternam, nie je možné, je to prehnané." Prezident tohto združenia Alain Tourneux vysvetlil, že "Arthur Rimbaud sa rozišiel (s Paulom Verlainom) a už sa nechcel vracať k tomuto obdobiu štyroch rokov. Chcel žiť nový život, čo sa mu podarilo odchodom do Afriky, kde žil s mladou ženou," povedal Tourneux agentúre AFP. Panthéon je pamätný komplex, v ktorom sú uložené pozostatky významných osobností francúzskych dejín zo sveta politiky, kultúry a vedy. Okrem iných tam odpočívajú literáti ako Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Alexandre Dumas, Victor Hugo a André Malraux.

O prenesení pozostatkov tej-ktorej významnej osobnosti do Panthéonu - bývalého chrámu, ktorého mohutné stĺpy a kupolovitá strecha boli inšpirované rímskym Panteónom - má právomoc rozhodnúť len prezident. Prezident Macron toto právo využil v roku 2018, keď rozhodol o uložení pozostatkov bývalej francúzskej ministerky Simone Veilovej, ktorá v mladosti prežila holokaust. Rimbaud a Verlaine sú nielen vo Francúzsku oslavovaní pre svoju inovatívnu poéziu, preslávili sa však aj svojím búrlivým vzťahom poznačeným sexom, drogami a problémami so zákonom. Rimbaud, ktorý je autorom klasických diel ako Opitá loď či Pobyt v pekle, užíval drogy a alkohol na stimuláciu pri písaní svojich próz a na skúmanie ľudského vedomia.