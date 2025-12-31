SMUTNÁ SPRÁVA pre fanúšikov Pečie celé Slovensko: Po 5 rokoch v šou KONČÍ známa tvár!

BRATISLAVA - Šou Pečie celé Slovensko vysiela verejnoprávna STVR už dlhých 5 rokov. A od úplného začiatku sa zostava moderátorov a profesionálnych pekárok nijako nemenila. Krátko po finále 5. série však jedna z odborníčok ohlásila svoj koniec!
Šou Pečie celé Slovensko už dlhých 5 rokov spríjemňuje divákom jesenné večery. Piata séria spoznala svoju víťazku len pred týždňom. No a krátko po finále jedna z odborníčok, ktorá bola od začiatku neodmysliteľnou súčasťou projektu, oznámila svoj koniec. „Milí priatelia, po 5 rokoch, 5 sériách a 60 súťažiacich prišiel čas povedať, že stačí. Moja cesta v šou Pečie celé Slovensko sa skončila 5. sériou,“ oznámila Natacha Pacal.
„Na produkcii tejto výnimočnej relácie som prežila päť krásnych, intenzívnych rokov. Byť odbornou garantkou je počas niekoľkých mesiacoch full-time job. Krásny, napĺňajúci, ale aj náročný. A ja som si jednoducho povedala, že je čas vrátiť sa naplno k svojej firme, k svojmu životu, k svojim snom a projektom,“ priznala známa slovenská cukrárka. „Poznáte ten moment?“
„Aj keď vám je niekde dobre, cítite, že nastal čas to ukončiť. Ako zvyknem hovoriť - jedny dvere sa musia zatvoriť, aby sa mohli otvoriť ďalšie. A presne takto to teraz cítim. Odnášam si 60 sladkých kamarátov a kamarátok, množstvo silných príbehov, nezabudnuteľné chvíle a pevné priateľstvá s ľuďmi zo štábu aj medzi súťažiacimi,“ uviedla.
„Som nesmierne vďačná, že som dostala túto príležitosť a mohla aspoň na chvíľu pričuchnúť k televíznemu biznisu. Bola to jazda, ktorá ma v mnohom obohatila. Šou držím palce. Nech je aj naďalej úspešná, inšpiratívna a plná talentu. Ďakujem. Odchádzam naplnená, vďačná a hrdá na všetko, čo sme spolu vytvorili,“ dodala.
