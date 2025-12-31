Izrael žiada Trumpa! Má vylúčiť Turecko z Rady mieru pre Gazu

JERUZALEM - Izrael podľa zdrojov denníka Jerusalem Post požiadal vládu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby vylúčila tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana zo vznikajúcej Rady mieru pre Gazu. O potencionálnom vylúčení Turecka predstavitelia oboch štátov diskutovali počas pondelňajšieho stretnutie Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na Floride.
Rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov zo 17. novembra umožnila Rade mieru a krajinám, ktoré s ňou spolupracujú, vytvoriť dočasné Medzinárodné stabilizačné sily (ISF) v Gaze. Rezolúcia opisuje Radu mieru ako prechodnú správu, „ktorá stanoví rámec a bude koordinovať financovanie obnovy Gazy“ v súlade s mierovým plánom. Predsedať by jej mal Trump a jej ďalšími členmi by mali byť svetoví lídri.
Izrael vetuje prítomnosť tureckých jednotiek v Gaze
Izrael vetuje prítomnosť tureckých jednotiek v Gaze v rámci ISF, ktoré majú byť nasadené v ďalšej fáze Trumpovho mierového plánu. Americký prezident však potencionálne nasadenie tureckých jednotiek v Pásme Gazy označil za „dobrú vec“. Tureckého prezidenta tiež označil za dobrého priateľa, ktorého rešpektuje a verí mu.
Jerusalem Post pripomína, že izraelskí predstavitelia sa v uplynulom období pokúšajú čo najviac obmedziť účasť Turecka aj na povojnovej obnove Pásma Gazy. Podľa jedného zo zdrojov denníka sa Izrael obáva, že turecká účasť na humanitárnych záležitostiach a rekonštrukčných prácach by Ankare poskytla dôležitú pozíciu pri kontrole Pásma. Mená svetových lídrov, ktorí budú pôsobiť v Rade mieru pre Gazu predstavia začiatkom budúceho roka spolu s predstaviteľmi prechodnej správy zloženej z palestínskych technokratov odobrených Izraelom.