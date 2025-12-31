Voľby v Guinei: Novým prezidentom sa podľa predbežných výsledkov stane Doumbouya

KONAKRY - Víťazom prezidentských volieb v Guinei by sa mal podľa predbežných výsledkov stať vodca vojenskej junty Mamady Doumbouya, oznámilo v utorok tamojšie Generálne volebné riaditeľstvo. Upozornila na to agentúra AFP.
Vo voľbách, ktoré sa konali cez víkend, čelil 41-ročný Doumbouya v boji o prezidentský post ôsmim rivalom. Hlavní opoziční lídri sa však pre zákaz na voľbách zúčastniť nemohli a vyzývali k ich bojkotu. Podľa guinejských orgánov získal Doumbouya v prvom kole 86,72 percent hlasov, čo je výrazne viac ako úroveň, ktorá by zaručovala konanie druhého kola. Volebná účasť dosiahla 80,95 percent, uviedlo Generálne riaditeľstvo.
V septembri 2021 Doumbouya viedol štátny prevrat
Súperi pravdepodobného výhercu volieb aj opozičné hnutia v krajine prejavili isté pochybnosti a výsledky kritizovali. V septembri 2021 Doumbouya viedol štátny prevrat, počas ktorého zosadil vtedajšieho prezidenta Alphu Condého, čím chcel - podľa vlastných slov - zabrániť upadnutiu Guiney do chaosu. Podľa AFP obmedzil občianske slobody, zakázal protesty a prenasledoval svojich oponentov.
Vodca vojenskej junty v prezidentských voľbách kandidoval aj napriek svojmu pôvodnému sľubu, že do konca roka 2024 vráti Guineu späť do civilnej správy. Koncom septembra Guinejčania v referende schválili novú ústavu, ktorá umožnila členom junty kandidovať na verejné funkcie, dodáva AFP. Ústava tiež predĺžila prezidentské funkčné obdobie z piatich na sedem rokov s možnosťou jedného znovuzvolenia.