Silný odkaz preživšej holokaustu: FOTO Pandémiu covidu-19 prirovnala k vírusu nenávisti

Friedmanovej matkin príkaz zachránil život. Pod prikrývkou síce mohla dýchať len sťažka, ale nikto si ju nevšimol. O niekoľko dní neskôr tak spolu s tisíckami ďalšími väzňami privítala sovietskych vojakov, ktorí 27. januára 1945 nacistický tábor v okupovanom Poľsku oslobodili.

Osemdesiatdvaročná Friedmanová dúfala, že si dnešné výročie pripomenie spolu so svojimi ôsmimi vnúčatami, a to na mieste niekdajšieho tábora Osvienčim - Brezinka. Friedmanová však kvôli koronavírusu ostala sama doma v americkom New Jersey. Jej varovanie pred nárastom nenávisti však napriek tomu zaznie ako súčasť virtuálneho uctenia Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu, ktoré prichystal Svetový židovský kongres.

