Kambodža a Thajsko uzavreli nové prímerie: Prepustili 18 kambodžských vojakov

BANGKOK - Thajsko v stredu prepustilo 18 kambodžských vojakov, ktorých zajalo ešte v júli, potvrdili vlády oboch krajín. Tento krok tak prišiel len pár dní po tom, ako Kambodža a Thajsko uzavreli nové prímerie po týždňoch smrteľných pohraničných zrážok, píše správa agentúry AFP.
Repatriáciu 18 vojakov do Kambodže oznámilo thajské ministerstvo zahraničných vecí a dodalo, ju uskutočnilo „ako prejav dobrej vôle a snahy o budovanie dôvery“. Prepustenie následne pre agentúru AFP potvrdil aj kambodžský minister informácií. „Môžem potvrdiť, že našich 18 hrdinských vojakov bezpečne dorazilo na kambodžské územie okolo 10.00 h miestneho času (4.00 h SEČ),“ uviedol minister.
Niekoľkotýždňové boje
Niekoľkotýždňové boje v pohraničných oblastiach medzi Thajskom a Kambodžou si podľa oficiálnych údajov vyžiadali cez 100 obetí a prinútili vyše pol milióna ľudí opustiť svoje domovy. Novú dohodu o okamžitom prímerí, ktorá má boje ukončiť, uzavreli obe krajiny v sobotu. Dlhoročný spor o hranicu medzi Kambodžou a Thajskom prerástol v júli do päťdňovej vojny. Dohodu o prímerí vtedy sprostredkovali malajzijský premiér Anwar Ibrahim a americký prezident Donald Trump, ktorý bol prítomný aj na podpísaní širšej mierovej dohody v Kuala Lumpure v októbri. Obe strany sa ale odvtedy navzájom obviňovali z jej porušenia.