Streda31. december 2025, meniny má Silvester, zajtra

Ukrajina, Irán, Gaza aj lety do vesmíru: Obzrime sa za niekoľkými udalosťami uplynulého roka 2025 vo svete

Rok 2025 bol plný dramatických udalostí. Zobraziť galériu (6)
Rok 2025 bol plný dramatických udalostí. (Zdroj: SITA/AP)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

BRATISLAVA - Rok 2025 priniesol množstvo okamihov, ktoré sa zapísali do svetovej politiky, bezpečnosti aj vedy. Od summitov G7 a NATO cez rezolúcie OSN až po klimatické rekordy a nové misie NASA – tu sú najdôležitejšie dátumy, ktoré formovali dianie vo svete.

Rok 2025 v dátumoch: čo hýbalo svetom

Kalendár 2025 vyzerá na prvý pohľad obyčajne. Keď sa však pozrieme na konkrétne dni, zrazu vidíme summit za summitom, nové rezolúcie OSN, prudké vojnové eskalácie, vlny horúčav aj štarty rakiet. Tento rok sa dá „prečítať“ ako séria dôležitých okamihov – dátumov, pri ktorých sa lámal smer politiky, bezpečnosti, klímy aj vedy.

1. Politika a diplomacia: tri veľké stretnutia, jeden spoločný menovateľ

2. marec – Londýnsky summit o Ukrajine
Začiatkom marca sa lídri zhruba šestnástich štátov, EÚ a NATO stretli v Londýne na 2025 London Summit on Ukraine v historickom Lancaster House. Cieľ bol jasný: zosúladiť podporu pre Kyjev a pripraviť spoločný rámec pre bezpečnostné záruky do budúcnosti. Summit viedol britský premiér Keir Starmer, pričom zdôraznil, že ide o „raz za generáciu“ moment pre európsku bezpečnosť. 

Záverom bolo posilnenie myšlienky tzv. „koalície ochotných“ – štátov, ktoré sú pripravené garantovať Ukrajine bezpečnosť aj po prípadnom mierovom urovnaní. 

15. – 17. jún – 51. summit G7 v Kananaskis
V polovici júna sa šéfovia najväčších západných ekonomík stretli v kanadskom Kananaskis na 51. summite G7. Kanadské predsedníctvo zdôrazňovalo tri hlavné línie: medzinárodnú bezpečnosť, ekonomickú stabilitu a digitálnu transformáciu. 

Rokovania však silno zatienili dve témy:

  • pokračujúca ruská agresia proti Ukrajine,
  • nová eskalácia medzi Izraelom a Iránom, ktorá sa okamžite premietla do nervozity na energetických trhoch. 

24. – 25. jún – historický summit NATO v Haagu
Len o pár dní neskôr sa lídri 32 členských štátov NATO presunuli do Haagu. Išlo o prvý summit aliancie, ktorý hostilo Holandsko, a zároveň o debut nového generálneho tajomníka Marka Rutteho. 

Najzásadnejší moment:
lídri sa dohodli na novom cieli obranných výdavkov – 5 % HDP do roku 2035, ktorý vznikol aj pod tlakom administratívy prezidenta Donalda Trumpa, potvrdili „železnú“ platnosť článku 5 a opakovane deklarovali podporu Ukrajine. 

Summit sprevádzala aj bezprecedentná bezpečnostná operácia Orange Shield – tisíce vojakov, uzávery ciest, námorné hliadky a zosilnené kybernetické zabezpečenie. 

2. Vojny a snahy o mier: Ukrajina, Gaza, Irán a Izrael

Konfliktný rok 2025 sa odohrával na viacerých frontoch súčasne – v Európe, na Blízkom východe aj v diplomatických sálach v New Yorku, Londýne, Ženeve a na Floride.

24. február – OSN prijíma prelomovú rezolúciu o Ukrajine
V deň tretieho výročia ruskej invázie schválila Bezpečnostná rada OSN rezolúciu 2774, prvú „plnohodnotnú“ (neprocedurálnu) rezolúciu o vojne na Ukrajine, ktorá prešla aj napriek ruskej prítomnosti v rade. 

Rezolúcia vyzýva na ukončenie bojov, no pre svoju umiernenú formuláciu a absenciu otvoreného odsúdenia Moskvy vyvolala ostrú kritiku viacerých európskych krajín, ktoré hovoria o „bolestivom kompromisnom texte“. 

24. – 25. február – EÚ prijíma 16. sankčný balík proti Rusku
Európska únia v ten istý týždeň prijala 16. balík sankcií, ktorý cieli na energetiku, dopravu, infraštruktúru a finančný sektor Ruska, a na desiatky konkrétnych osôb a spoločností spojených s vojnou. 

Balík je súčasťou dlhého radu opatrení, ktorými EÚ od roku 2022 systematicky sťahuje Rusko z európskych trhov a obmedzuje jeho príjmy z ropy, plynu či LNG. 

November – Trumpov 28-bodový mierový plán a Ženeva

Koncom roka sa pozornosť presunula k americkej iniciatíve na ukončenie vojny. Na verejnosť unikol 28-bodový mierový plán prezidenta Donalda Trumpa, vypracovaný prevažne medzi Washingtonom a Moskvou – a okamžite si vyslúžil vlnu kritiky z Ukrajiny aj Európy za to, že príliš vychádza v ústrety ruským požiadavkám:

  • počíta s odovzdaním časti územia,
  • obmedzením ukrajinskej armády,
  • a zablokovaním vstupu do NATO. 

23. november – Ženevské rokovania
V Ženeve sa 23. novembra stretli delegácie USA, Ukrajiny a viacerých európskych krajín, aby plán upravili. Washington hovoril o „základnom dokumente“, ktorý môže slúžiť ako rámec pre ďalšie rokovania, no mnoho sporných bodov ostalo otvorených.

Koniec novembra – Florida a ďalšie kolo rokovaní
Na prelome novembra odlietajú ukrajinskí vyjednávači na Floridu na rokovania s americkým tímom vedeným ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a emisárom Stevom Witkoffom. Do hry vstupuje aj Jared Kushner; plán ráta aj s následnými konzultáciami s Moskvou. 

Ukrajina je pod tlakom – čelí ruským útokom, energetickým výpadkom a vnútropolitickej kríze, no prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň verejne odmieta „ponižujúci mier“ a žiada bezpečné záruky do budúcnosti. 

Americký prezident Donald Trump (vľavo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vítajú v Bielom dome vo Washingtone.
Zobraziť galériu (6)
Americký prezident Donald Trump (vľavo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vítajú v Bielom dome vo Washingtone.  (Zdroj: TASR/AP Photo/Alex Brandon)

Izrael a Irán: krátka, ale extrémne nebezpečná vojna

Rok 2025 priniesol aj otvorenú vojnu medzi Izraelom a Iránom.

13. jún – izraelský úder na iránske jadrové a vojenské ciele
V skorých ranných hodinách 13. júna izraelská armáda podnikla rozsiahlu operáciu proti desiatkam iránskych jadrových zariadení, vojenských základní a infraštruktúrnych cieľov. Podľa analýz išlo o koordinované nálety na kľúčové miesta vrátane zariadenia v Natanzu a ďalších prvkov jadrového programu. 

Druhá polovica júna – iránske rakety a drony, potom prímerie
Irán reagoval masívnymi útokmi balistickými raketami a samovražednými dronmi na izraelské ciele, pričom časť z nich dopadla aj na civilné oblasti. V priebehu niekoľkých dní šlo o stovky kusov munície. Krátko pred koncom júna vstúpilo do platnosti prímerie, po ktorom sa konflikt zatiaľ zmrazil, nie vyriešil. 

Ukrajina, Irán, Gaza aj
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Leo Correa)

Gaza: od januárového prímeria k návratu bombardovania

19. január – 18. marec – trojfázové prímerie v Gaze
Začiatkom roka vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a Hamasom na základe tzv. „trojfázového plánu pre trvalý mier“, ktorý zahŕňal výmenu rukojemníkov a väzňov, postupné ukončenie bojov a začiatok obnovy pásma Gazy. Dohoda sa pripravovala už od roku 2024 za účasti USA, Egypta a Kataru. 
Wikipedia

18. marec – náhle obnovenie izraelských útokov
Už 18. marca však Izrael prímerie jednostranne ukončil masívnymi náletmi, pričom izraelská vláda to zdôvodnila tým, že Hamas neplní dohodu o ďalšom prepúšťaní rukojemníkov. Boje sa obnovili „v plnej sile“ a intenzita bombardovania opäť dramaticky vzrástla. 

Dym stúpa po izraelskom vojenskom bombardovaní východne od Nuseiratu, pohľad z centrálneho pásma Gazy.
Zobraziť galériu (6)
Dym stúpa po izraelskom vojenskom bombardovaní východne od Nuseiratu, pohľad z centrálneho pásma Gazy.  (Zdroj: SITA/AP/Abdel Kareem Hana)

Jeseň 2025 – humanitárna katastrofa a medzinárodný tlak

  • humanitárne organizácie hlásia milióny ľudí odkázaných na pomoc,
  • OSN a medzinárodné agentúry vydávajú pravidelné situáčné reporty o nedostatku vody, liekov, paliva a bezpečných zón,
  • Bezpečnostná rada OSN v novembri schvaľuje rezolúciu o medzinárodnej stabilizačnej sile pre Gazu, ktorá má dozerať na implementáciu mierového plánu. 
  • Koncom novembra hlási Gaza podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyše 70-tisíc mŕtvych od začiatku izraelskej ofenzívy, čo OSN napriek sporom o presné čísla označuje za vierohodné v rozsahu katastrofy. 

3. Klimatické extrémy: leto, ktoré zabíjalo

Ak mali roky 2022 či 2023 povesť horúcich, rok 2025 ich v Európe prekonal.

Apríl – september – séria vĺn horúčav naprieč kontinentom

Podľa analýz klimatológov a meteorologických služieb zasiahli Európu od apríla do septembra viaceré vlny horúčav, pričom tie najsilnejšie prišli od júna do konca júla.

  • v Turecku namerali 27. júla až 50,5 °C – historický rekord,
  • nové rekordy padali aj v Španielsku, Portugalsku či v ďalších krajinách,
  • vysoké teploty priniesli rozsiahle lesné požiare a výpadky infraštruktúry. 
  • 16 500 úmrtí navyše kvôli klimatickej zmene

Štúdia tímu z London School of Hygiene & Tropical Medicine a Imperial College London odhadla, že letné horúčavy v Európe v roku 2025 spôsobili približne 16 500 dodatočných úmrtí, ktoré by bez klimatickej zmeny nenastali. 

Najťažšie boli zasiahnuté:

  • južná Európa,
  • veľké mestá s tepelnými ostrovmi,
  • starší ľudia a chronicky chorí v prehriatych bytoch bez klimatizácie.

Klimatické extrémy sa tak stali plnohodnotnou „udalosťou roka“, nie len pozadím iných správ.

Ukrajina, Irán, Gaza aj
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Fred Scheiber)

4. Veda a vesmír: rekordný rok letov a nové misie

Napriek vojnám a krízam bol rok 2025 výnimočný aj v tom, čo sa dialo nad našimi hlavami.

Rekordný rok v kozmonautike

Podľa prehľadu „2025 in spaceflight“ prebehol v roku 2025 rekordný počet orbitálnych štartov – takmer tristo, z toho drvivá väčšina úspešných. Bol to rok, v ktorom sa naplno prejavili opakovane použiteľné rakety a nástup nových nosičov, ako New Glenn či ďalšie varianty Starship. 

Deviaty let kozmickej lode Starship
Zobraziť galériu (6)
Deviaty let kozmickej lode Starship  (Zdroj: X/SpaceX)

Mesiac: úspešné aj neúspešné pristátia

2. marec – pristátie landera Blue Ghost na Mesiaci
Súkromná spoločnosť Firefly Aerospace dopravila v rámci misie Blue Ghost Mission 1 na Mesiac vedecké prístroje podporené NASA. Lander úspešne dosadol v oblasti Mare Crisium a počas misie poslal desiatky gigabajtov vedeckých dát a snímok. 

6. marec – pristátie landera IM-2, ale „na boku“
Ďalší súkromný lander IM-2 od Intuitive Machines dosadol v oblasti Mons Mouton. Pristátie prebehlo, no modul skončil naklonený na boku, čo výrazne skomplikovalo plánované experimenty – podobný osud postihol už misiu IM-1 v roku 2024. 

5. jún – neúspešný pokus japonskej misie Hakuto-R 2
Misia Hakuto-R Mission 2, ktorá niesla lander RESILIENCE a malý rover TENACIOUS, sa pri pokuse o pristátie zrútila na povrch. Aj tento neúspech je však súčasťou rýchlo sa rozvíjajúceho komerčného „mesačného závodu“. 

28. máj – Čína štartuje asteroidovú misiu Tianwen-2
Čínska sonda Tianwen-2 (ZhengHe) odštartovala 28. mája k blízkemu asteroidu Kamoʻoalewa. Cieľom je odobrať vzorky v roku 2026 a priniesť ich na Zem v roku 2027, potom pokračovať k ďalšiemu telesu. Je to ďalší krok Číny v súboji o technologické prvenstvo v hlbokom vesmíre. 

13. november – ESCAPADE štartuje k Marsu
NASA 13. novembra vypustila dvojicu sond ESCAPADE na palube rakety New Glenn. Úlohou sond je skúmať, ako slnečný vietor pôsobí na tenučkú atmosféru Marsu. Najprv však budú istý čas čakať v špeciálnej „medzizastávke“ pri Lagrangeovom bode L2, kým sa otvorí vhodné okno pre prelet k červenej planéte. 

2025: Rok, ktorý zmenili konkrétne dátumy

Rok 2025 sa nedá opísať jednou vetou. Vidíme v ňom:

  • pokus svetových lídrov držať pohromade systém summitmi v Londýne, Kananaskis a Haagu,
  • vojny, ktoré sa presúvajú z frontu do rokovacích miestností – od Trumpovho mierového plánu pre Ukrajinu až po stabilizačnú misiu v Gaze,
  • klimatický rok, v ktorom horúčavy zabíjali desaťtisíce ľudí,
  • aj fascinujúci posun v tom, ako ľudstvo štartuje rakety, pristáva na Mesiaci a posiela sondy k asteroidom a Marsu.

Ak budeme o pár rokov spätne listovať kalendár 2025, nezačneme slovami „to bol zvláštny rok“, ale skôr: „aha, toto je ten rok, keď…“ – a za týmito tromi bodkami už budú konkrétne dátumy a rozhodnutia, ktoré sme si tu zapísali.

Viac o téme: VesmírKlímaKonfliktyIránUkrajinaIzraelGazaUdalostiRok 2025
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Izrael pritvrdzuje: Netanjahu trvá na získaní ostatkov posledného rukojemníka
Zahraničné
Andrij Jermak
Nečakaná razia na Ukrajine: Protikorupčná jednotka zasahuje v kancelárii Zelenského pravej ruky
Zahraničné
Donald Trump
Trumpova administratíva nie je hodná spolupráce s Iránom, uviedol Chameneí
Zahraničné
Ilustračné foto
NASA potvrdila svoju podporu európskemu projektu na Marse
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Takto ste Kaliho ešte nepočuli: Raper zaspieval ľudovku.
Takto ste Kaliho ešte nepočuli: Raper zaspieval ľudovku.
Prominenti
Dara si splnila tajný sen. Zaspievala si ľudovku s Kandráčovcami.
Dara si splnila tajný sen. Zaspievala si ľudovku s Kandráčovcami.
Prominenti
Milan Ondrík to zobral útokom: Ženy sú uškriekané a o klitorise nevedia nič!
Milan Ondrík to zobral útokom: Ženy sú uškriekané a o klitorise nevedia nič!
Prominenti

Domáce správy

Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Štedrý mesiac prinesie Slovákom každý deň niečo nové: Vyhrať zaujímavé sumy môžete aj vy
Domáce
Tvrdý úder proti fiktívnym
Tvrdý úder proti fiktívnym PN-kám: Od januára vstupujú do platnosti nové pravidlá! TAKTO to bude prebiehať
Domáce
Konflikt zákazníka s pracovníkom
Konflikt zákazníka s pracovníkom SBS v Piešťanoch skončil zranením: Polícia prípad vyšetruje
Domáce
ZSSK vyzýva na slušné správanie a bezpečnosť vo vlakoch počas silvestrovských ciest
ZSSK vyzýva na slušné správanie a bezpečnosť vo vlakoch počas silvestrovských ciest
Banská Bystrica

Zahraničné

Rekord za najväčšie silvestrovské
Rekord za najväčšie silvestrovské oslavy! Rio de Janeiro sa zapísalo do Guinnessovej knihy
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump.
Izrael žiada Trumpa! Má vylúčiť Turecko z Rady mieru pre Gazu
Zahraničné
Facebook, Instagram a TikTok
Poľsko žiada Európsku komisiu: Ide o prešetrenie TikToku pre obsah generovaný umelou inteligenciou
Zahraničné
Mamadi Doumbouya
Voľby v Guinei: Novým prezidentom sa podľa predbežných výsledkov stane Doumbouya
Zahraničné

Prominenti

Finále 5. série šou
SMUTNÁ SPRÁVA pre fanúšikov Pečie celé Slovensko: Po 5 rokoch v šou KONČÍ známa tvár!
Domáci prominenti
Poznáte všetky humoristické relácie?
Poznáte všetky humoristické relácie? KVÍZ Priraďte k nim moderátorské dvojice!
Domáci prominenti
Pavel Soukup
Pavel Soukup sa spamätal z úmrtia dcérky a potom… V tento deň zomrel a znovu sa narodil!
Osobnosti
Milan Ondrík a Hana
Milan Ondrík to zobral útokom: Ženy sú uškriekané a o klitorise nevedia nič!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Historický rozpor: Kedy sa
Historický rozpor: Kedy sa narodil Ježiš Kristus? Vedci spochybňujú 25. december, odhalili rozdiely v evanjeliách
Zaujímavosti
Annie Knight
Modelka pre dospelých postúpila EXTRÉMNU výzvu: Po šiestich hodinách s vyše 500 mužmi skončila v nemocnici!
Zaujímavosti
Ak na svojej koži
Ak na svojej koži nájdete toto, je jasné, že nemáte v poriadku imunitu
vysetrenie.sk
Chystáte sa oslavovať Silvester
Chystáte sa oslavovať Silvester a nechcete mať žalúdok na vode? TOTO zjedzte ešte pred prvým pohárikom, ráno sa poďakujete
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Štedrý mesiac prinesie Slovákom každý deň niečo nové: Vyhrať zaujímavé sumy môžete aj vy
Domáce
Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

5 kvízov, ktoré v roku 2025 pobláznili Slovensko: Trúfnete si na ne?
5 kvízov, ktoré v roku 2025 pobláznili Slovensko: Trúfnete si na ne?
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!
Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!

Varenie a recepty

Zabudnite na nudné pohostenie. Takto sa skladá šunka na tie najkrajšie silvestrovské chlebíčky.
Zabudnite na nudné pohostenie. Takto sa skladá šunka na tie najkrajšie silvestrovské chlebíčky.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Silvestrovské pohostenie pre návštevu: Mozzarellové kolieska
Silvestrovské pohostenie pre návštevu: Mozzarellové kolieska
Chuťovky
Silvestrovské chuťovky: Z mála surovín, no s veľkým efektom
Silvestrovské chuťovky: Z mála surovín, no s veľkým efektom
Výber receptov

Šport

Potvrdí Slafkovský parádnu formu? Online prenos zo zápasu Florida – Montreal
Potvrdí Slafkovský parádnu formu? Online prenos zo zápasu Florida – Montreal
Juraj Slafkovský
VIDEO Zajtra si to rozdajú so Slovenskom: Švajčiari nedali šancu Nemcom, Slováci s istotou postupu
VIDEO Zajtra si to rozdajú so Slovenskom: Švajčiari nedali šancu Nemcom, Slováci s istotou postupu
MS v hokeji do 20 rokov
Športová komunita na Slovensku sa zahalila do smútku, zomrel majster sveta
Športová komunita na Slovensku sa zahalila do smútku, zomrel majster sveta
Volejbal
Pozrite sa na to: Zásadná správa ohľadom Regendu, ktorá poteší celé Slovensko
Pozrite sa na to: Zásadná správa ohľadom Regendu, ktorá poteší celé Slovensko
NHL

Auto-moto

TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
Klasické testy
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
Zaujímavosti
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
Klasické testy
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava

Kariéra a motivácia

Microshifting: Nový pracovný trend, ktorý môže zmeniť spôsob, ako pracujeme
Microshifting: Nový pracovný trend, ktorý môže zmeniť spôsob, ako pracujeme
Pracovné prostredie
Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Kariérny rast
6 vecí, ktoré personalisti kontrolujú ešte pred tým, než vás pozvú na pohovor – a prečo môže rozhodnúť detail
6 vecí, ktoré personalisti kontrolujú ešte pred tým, než vás pozvú na pohovor – a prečo môže rozhodnúť detail
Pracovný pohovor
Prečo top manažéri denne robia túto jednu vec a vy nie? Toto je tajomstvo ich úspechu
Prečo top manažéri denne robia túto jednu vec a vy nie? Toto je tajomstvo ich úspechu
Motivácia a produktivita

Technológie

Nabíjanie telefónu každý deň bude čoskoro minulosťou. Brutálny prelom z Číny ukazuje, ako veľmi západné značky zaostali
Nabíjanie telefónu každý deň bude čoskoro minulosťou. Brutálny prelom z Číny ukazuje, ako veľmi západné značky zaostali
Technológie
Dve rozšírenia pre Chrome potichu zbierali heslá a kradli údaje z viac než 170 webov
Dve rozšírenia pre Chrome potichu zbierali heslá a kradli údaje z viac než 170 webov
Aplikácie a hry
Xiaomi vytiahlo najťažší kaliber. Xiaomi 17 Ultra ide po krku konkurencii. Útočí na trón fotomobilov
Xiaomi vytiahlo najťažší kaliber. Xiaomi 17 Ultra ide po krku konkurencii. Útočí na trón fotomobilov
Xiaomi
Samsung televízory dostanú novú funkciu. Väčšina ľudí si až teraz uvedomí, koľko spomienok má zabudnutých
Samsung televízory dostanú novú funkciu. Väčšina ľudí si až teraz uvedomí, koľko spomienok má zabudnutých
Samsung

Bývanie

Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu

Pre kutilov

Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Vykurovanie
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Údržba a opravy
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Záhrada
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Odhaľte, čo si do roku 2026 nesie vaše znamenie za karmickú lekciu: Môže vás pripraviť na zmeny v živote
Partnerské vzťahy
Odhaľte, čo si do roku 2026 nesie vaše znamenie za karmickú lekciu: Môže vás pripraviť na zmeny v živote
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Baba Vanga a Nosztradamus
Zahraničné
Proroctvá na rok 2026 šokujú: Desivé varovania Baby Vangy, a Nostradamove strašenie
Rok 2025 bol plný
Zahraničné
Ukrajina, Irán, Gaza aj lety do vesmíru: Obzrime sa za niekoľkými udalosťami uplynulého roka 2025 vo svete
Americký prezident Donald Trump
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj rokoval s Trumpom: Rusko a Ukrajina sa obviňujú z nočných útokov
Tvrdý úder proti fiktívnym
Domáce
Tvrdý úder proti fiktívnym PN-kám: Od januára vstupujú do platnosti nové pravidlá! TAKTO to bude prebiehať

Ďalšie zo Zoznamu