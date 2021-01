Variant nového KORONAVÍRUSU sa potvrdil i v domove dôchodcov vo Viedni

VIEDEŇ - Nový variant koronavírusu SARS-CoV-2 sa už objavil aj v rakúskej metropole Viedeň, kde ho zaznamenali v domove dôchodcov. Pre agentúru APA to v utorok potvrdil hovorca Agentúry pre zdravie a bezpečnosť potravín (AGES).

V spomínanom zariadení sa po vianočných sviatkoch koronavírusom nakazilo 42 zo 101 jeho klientov, čo podľa jeho hovorcu vyvolalo znepokojenie. Väčšina z nich nemá žiadne alebo len veľmi mierne príznaky. Zriaďovateľ centra požiadal AGES o analýzu odobraných vzoriek, aby sa zistilo, či ide o variant koronavírusu SARS-CoV-2 známy pod označením B.1.1.7. Tá následne potvrdila, že ide o tento nový variant. Či sa vyskytol u všetkých 42 infikovaných, zatiaľ nie je známe. V tomto zariadení však okamžite zakázali návštevy či prijímanie nových klientov.

Variant koronavírusu, ktorý sa prvýkrát objavil v južnom Anglicku, je oveľa nákazlivejší. V Rakúsku ho prvý raz zaznamenali začiatkom januára a odvtedy zistili štyri prípady. Ďalšie podozrenia hlásia v spolkových krajinách Salzbursko a Tirolsko. V rakúskych domovoch dôchodcov podľahlo koronavírusu od začiatku pandémie už 2977 osôb. Do dvoch týždňov plánujú v krajine zaočkovať väčšinu klientov i personálu týchto zariadení.

Do Rakúska dorazilo v utorok ráno prvých 7200 dávok vakcíny amerického farmaceutického koncernu Moderna, ktorá je druhou schválenou na použitie v Európskej únii. Vyrába sa vo Švajčiarsku, odkiaľ sa distribuuje do jednotlivých európskych štátov. Podľa rakúskeho ministra zdravotníctva Rudolfa Anschobera do konca januára príde ďalších 10.000 dávok a v prvom štvrťroku ich bude celkovo 200.000.