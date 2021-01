KORONAVÍRUS Zmeny na hraniciach: Pri vstupe do Rakúska bude platiť povinnosť online registrácie

VIEDEŇ - Rakúske ministerstvo zdravotníctva nariadilo v utorok s platnosťou od piatka povinnú online registráciu pre osoby prichádzajúce do krajiny. Informovala o tom agentúra APA.

Povinnosť registrovať sa bude platiť v zásade pre všetky osoby vstupujúce do Rakúska. Výnimky sa budú vzťahovať na pravidelných pendlerov, osoby, ktoré cez Rakúsko len prechádzajú či tých, čo cestujú z nevyhnutných a neodkladných rodinných dôvodov, akými sú napríklad pohreby. Ľudia, ktorí pricestujú do Rakúska, budú musieť v online formulári vyplniť svoje meno, dátum narodenia, e-mailovú adresu, miesto bydliska i pobytu, dátum príchodu, približný dátum odcestovania, a vymenovať aj krajiny, v ktorých sa zdržiavali v posledných desiatich dňoch.

Ak sa adresa, kde jednotlivec podstúpi 10-dňovú karanténu odlišuje od jeho zvyčajného miesta pobytu, je potrebné to tiež nahlásiť. Izoláciu je možné predčasne ukončiť po negatívnom výsledku testu, ktorý je možné podstúpiť najskôr v piaty deň po príchode do krajiny. Po online registrácii sa vygeneruje na stiahnutie PDF-dokument s QR-kódom a vyplnenými údajmi, ktorý ľuďom príde aj na uvedenú e-mailovú adresu. Potrebné je ho predložiť vytlačený alebo v digitálnej forme. Osoby, ktoré nedisponujú príslušnými elektronickými možnosťami, si toto tlačivo môžu i vytlačiť a následne ho vyplniť. V prípade núdze bude formulár dostupný i na hraniciach, spresnila hovorkyňa ministerstva. Aby sa však predišlo dlhým čakacím dobám, odporúča sa ľuďom online registrácia.

Osobné údaje budú automaticky poskytnuté okresným úradom v mieste bydliska danej osoby. Cieľom elektronickej registrácie je umožniť orgánom lepšie kontrolovať karanténu a zjednodušiť trasovanie kontaktov nakazených. Príslušný online formulár by mal byť dostupný zrejme od stredy, ako pre APA uviedla hovorkyňa. Dáta sa budú uchovávať 28 dní od dátumu príchodu do krajiny a po uplynutí tejto doby budú zo systému vymazané. Povinná karanténa pri vstupe do Rakúska momentálne neplatí pre cestujúcich z Austrálie, Fínska, Grécka, Islandu, Japonska, Južnej Kórey, Nového Zélandu, Nórska, Singapuru a Vatikánu.