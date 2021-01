Témou Bidenovej inaugurácie bude heslo Zjednotená Amerika

Úsilie o zjednotenie Ameriky bolo podľa agentúry AP v centre záujmu Bidena už dlho, avšak v súvislosti s násilnosťami v Kapitole sa stalo ešte dôležitejším. Zvolená téma podľa komisie "odzrkadľuje začiatok novej cesty národa, ktorá obnoví dušu Ameriky, spojí krajinu a vytvorí cestu k svetlejšej budúcnosti".

Samotná ceremónia v parku National Mall v centre hlavného mesta sa však bude pre pandémiu koronavírusu, ktorému v USA už podľahlo viac ako 370.000 ľudí, konať bez účasti tisícok divákov. Obrovský park nachádzajúci sa medzi budovou Kapitolu a Lincolnovým pamätníkom však bude zdobiť približne 191.500 vlajok rôznych veľkostí, ktoré budú reprezentovať všetky americké štáty a teritóriá, priblížila inauguračná komisia. Desaťtisíce vlajok budú symbolizovať ľudí, ktorí museli pre pandémiu zostať doma a nemôžu Bidenovu inauguráciu osláviť osobne vo Washingtone.

Biden spoločne s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou položia veniec k hrobu neznámeho vojaka na Arlingtonskom národnom cintoríne v štáte Virgínia neďaleko Washingtonu ihneď po slávnostnej inaugurácii 20. januára za prítomnosti troch exprezidentov Spojených štátov Baracka Obamu, Georgea W. Busha a Billa Clintona a ich manželiek.

Odchádzajúci prezident Donald Trump už predtým oznámil, že sa na inaugurácii demokrata Bidena, ktorý ho porazil vo voľbách z 3. novembra, nezúčastní. Biden to označil za "dobrú vec". Údajne však má prísť dosluhujúci viceprezident Mike Pence s manželkou. Jediný žijúci exprezident US - okrem Trumpa-, ktorý sa na slávnostnom uvedení Bidena do úradu nezúčastní, je 96-ročný demokrat Jimmy Carter.

Nosnú tému inaugurácie, ktorou bude jednota, oznámila inauguračná komisia menej než týždeň po tom, čo do budovy Kongresu vtrhli stúpenci Trumpa a vyvolali nepokoje, počas ktorých zomrelo päť osôb.

Počas inaugurácie budú platiť prísne bezpečnostné opatrenia. Federálna Správa národných parkov (NPS) v pondelok oznámila, že pre obavy o bezpečnosť okolo inaugurácie do 24. januára uzavrie prístup k Washingtonovmu pamätníku, ktorý sa tiež nachádza v parku, kde bude inaugurácia prebiehať.

Pentagón na inauguráciu nového prezidenta povolil podľa šéfa Národnej gardy Daniela Hokansona nasadiť až 15.000 jej príslušníkov, informovala stanica CNN. V súvislosti s nepokojmi bolo už predtým mobilizovaných 6200 členov Národnej gardy.