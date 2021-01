Viceprezident Pence zablahoželal svojej nástupkyni Harrisovej: Prisľúbil jej podporu

Zúčastnené strany o telefonáte, ktorý sa údajne uskutočnil vo štvrtok, ani o jeho obsahu neinformovali. Rozhovor prebehol len šesť dní pred inauguráciou novozvoleného demokratického prezidenta Joea Bidena a viceprezidentky Harrisovej. Americký denník The New York Times (NYT) však uviedol, že Pence zablahoželal Harrisovej k volebnému víťazstvu a ponúkol jej pomoc pri preberaní viceprezidentského úradu.

NYT opísal rozhovor oboch politikov ako "zdvorilý a príjemný". Zdôraznil, že Pence a Harrisová spolu - pokiaľ je známe - hovorili prvýkrát od viceprezidentskej debaty z 7. októbra. Ide zároveň o prvé nadviazanie priameho kontaktu medzi volenými členmi dosluhujúcej a nastupujúcej administratívy, keďže prezident Donald Trump sa so svojím nástupcom Joem Bidenom odmieta stretnúť a opakovane spochybňuje jeho volebné víťazstvo, pripomína AP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik, Pool

Nedávno však prisľúbil, že zaistí "hladké" odovzdanie politickej moci novej administratíve. Urobil tak po tom, ako protrumpovskí demonštranti podnietení samotným prezidentom 6. januára zaútočili na budovu Kapitolu vo Washingtone, kde sa členovia Kongresu vtedy pripravovali oficiálne potvrdiť Bidenovo víťazstvo. Samotný Trump neskôr poprel, že by svojich stúpencov podnecoval k násilnostiam.

Mike Pence v posledných dňoch úradovania Trumpovej administratívy zastupuje na rôznych verejných podujatiach prezidenta, ktorý sa podľa amerických médií zdržiava väčšinou len v Bielom Dome. Viceprezident napríklad vo štvrtok večer oficiálne privítal vojakov Národnej gardy, ktorí boli povolaní chrániť Kapitol počas budúcotýždňovej prezidentskej inaugurácie vo Washingtone.

Viceprezident Pence už potvrdil, že sa na rozdiel od Trumpa inaugurácie zúčastní. Podľa informácií AFP sa Donald Trump chystá 20. januára v ranných hodinách - ešte pred začiatkom inaugurácie - odletieť z Washingtonu do svojho sídla Mar-a-Lago na Floride. Podľa amerických médií by sa Pence so svojou manželkou Karen mohol ešte pred inauguračnou ceremóniou stretnúť s Harrisovou a jej manželom Dougom Emhoffom.