Prezidentská rada v Jemene vyhlásila pre postup separatistov výnimočný stav

RIJÁD - Z dôvodu postupu separatistov vyhlásila v utorok Prezidentská rada, výkonný orgán medzinárodne uznanej jemenskej vlády, v krajine výnimočný stav, ktorý potrvá 90 dní a zahŕňa 72-hodinové uzatvorenie vzdušného priestoru, ako aj námorných a pozemných hraníc. Rada tiež zrušila bezpečnostnú dohodu so Spojenými arabskými emirátmi (SAE), informuje agentúra AFP.
Sily separatistickej Južnej prechodnej rady (STC), ktorá je oficiálne súčasťou medzinárodne uznanej jemenskej vlády, podporované SAE začiatkom decembra spustili v južnom Jemene ofenzívu. V rámci nej sa im podarilo prevziať kontrolu nad rozsiahlymi časťami provincie Hadramaut bohatej na ropu a časťou susednej provincie Mahra. Vytlačili odtiaľ jednotky lojálne jemenskej vláde napojené na islamistické sily, ktoré v minulosti podporovala Saudská Arábia.
Predseda Prezidentskej rady Rašád Alímí v televíznom príhovore vyzval SCT, aby vrátila obsadené územia pod kontrolu síl podporovaných Saudskou Arábiou, a označil postup separatistov za „neprijateľnú vzburu“. Saudská Arábia v utorok prostredníctvom svojho ministerstva zahraničných vecí označila podporu ofenzívy separatistov zo strany SAE za hrozbu pre svoju bezpečnosť, ako aj pre bezpečnosť a stabilitu Jemenskej republiky. Kroky, ktoré podnikli SAE, považuje Rijád za „veľmi nebezpečné“.
Saudská Arábia tiež vyzvala SAE
Saudská Arábia tiež vyzvala SAE, aby do 24 hodín stiahli svoje sily z Jemenu a neposkytovali vojenskú ani finančnú podporu skupinám v Jemene. Saudskou Arábiou vedená koalícia zaútočila v noci na utorok na prístav Mukallá, kam cez víkend dorazili dve lode zo SAE s nákladom zbraní a bojových vozidiel.
STC už desaťročia bojuje za nezávislý štát v južnom Jemene, podobný tomu, ktorý existoval od roku 1967 až do zjednotenia Jemenu v roku 1990. STC vojensky a politicky podporujú Spojené arabské emiráty. Jemen je už viac ako desaťročie fakticky rozdelený na sever ovládaný proiránskymi húsíami a juh, ktorý je pod kontrolou roztrieštenej koalície. Územné zisky STC vyvolali obavy z obnovenia bojov vo vládnom tábore a možného odtrhnutia juhu.