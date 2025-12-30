Francúzsko odložilo zákaz jednorazových plastových pohárov: TOTO je dôvod

PARÍŽ - Francúzska vláda v utorok odložila zákaz jednorazových plastových pohárov o štyri roky, a to do roku 2030. Dôvodom sú ťažkosti s hľadaním alternatív k týmto produktom. Zákaz mal byť v platnosti od 1. januára 2026. Informuje správa agentúry AFP.
V oficiálnom vyhlásení ministerstvo pre ekologickú transformáciu tvrdí, že v roku 2028 preskúmajú „pokrok dosiahnutý pri nahradzovaní jednorazových plastových pohárov“. Zákaz bude po novom v platnosti od 1. januára 2030, pričom firmy budú mať 12 mesiacov na to, aby sa zbavili zásob týchto pohárov.
Environmentalisti upozorňujú
Environmentalisti upozorňujú na vplyv výroby a využívania takýchto produktov na rieky a oceány. Francúzsko v uplynulých desiatich rokoch postupne zakazuje jednorazové plastové produkty. Na základe zákona z roku 2020 chce do roku 2040 eliminovať všetky jednorazové plastové výrobky. V roku 2022 zakázalo v obchodoch používanie plastových vreciek na 30 druhov ovocia a zeleniny, ak celková hmotnosť tohto tovaru nedosiahne 1,5 kilogramu. AFP konštatuje, že tento zákaz výrazne zmenil zvyky v supermarketoch.
Francúzsky úrad pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (DGCCRF) vo svojej minuloročnej správe uviedol, že takmer pätina z približne 100 spoločností, ktoré sa v roku 2023 podrobili kontrole, porušila predpisy týkajúce sa výroby alebo využívania jednorazových plastových produktov. Inšpektori úradu tvrdia, že firmy označili niektoré produkty obsahujúce plasty ako výrobky bez plastov a pri niektorých zmenili názov produktu s cieľom obísť zákaz.