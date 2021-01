Bezpečnostná rada OSN sa rozrástla: Vstúpili do nej India, Mexiko, Nórsko, Írsko a Keňa

Ilustračné foto

NEW YORK - Päť nových členských krajín - India, Mexiko, Nórsko, Írsko a Keňa - v pondelok oficiálne vstúpilo do Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN), a to v čase rastúcej polarizácie v tomto orgáne poverenom udržiavaním svetového mieru a bezpečnosti, poznamenala agentúra AFP.