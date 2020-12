KORONAVÍRUS Vedci prišli s hroznou štúdiou: Až štvrtina populácie sa do roku 2022 nemusí dostať k vakcíne

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/University of Oxford via AP

WASHINGTON - Takmer každý štvrtý človek sa prinajmenšom do roku 2022 nemusí dostať k vakcíne proti novému koronavírusu. Bohaté krajiny, v ktorých žije menej ako 15 percent svetovej populácie, si totiž rezervovali 51 percent dávok najsľubnejších vakcín, píše sa v najnovšej štúdii vedcov z fakulty verejného zdravia Univerzity Johnsa Hopkinsa (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health - JHSPH), ktorú v utorok citoval denník The Guardian.