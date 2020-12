Manželov vyhodili z lietadla, lebo ich dvojročná dcéra odmietla rúško: Matka nedokázala potlačiť slzy

USA – Eliz Orbanová natočila video o tom, ako so svojou rodinou musela opustiť palubu lietadla, lebo jej dvojročná dcéra nemala nasadené rúško. Žena tvrdí, že počas pandémie leteli už štyrikrát a problém nemali.

Manželia Orbanovci a ich dvojročná dcéra Edeline leteli z amerického Colorada do New Jersey. Dievčatko však nemalo rúško, pričom rodičia sa jej ho pokúšali nasadiť. Plačúca Eliz uviedla, že palubu museli po výzve zamestnanca opustiť. „Budem vás musieť požiadať, aby ste si vzali veci a opustili lietadlo,“ oznámil im. Otec dieťaťa argumentoval, že dcéra rúško nechce a bude jej ho držať pri tvári. „Je mi to ľúto, pane. Príležitosť som vám dal. Musím vás požiadať, aby ste vystúpili z lietadla,“ povedal pracovník.

Na Elizinom videu je následne vidieť, ako si berú veci a opúšťajú palubu. Ich batožina vrátane autosedačky ale ostala v lietadle mieriaceho do New Jersey. „Naša detská sedačka je v lietadle. Ako máme ísť domov?“ spýtal sa Orban. Rodina totiž býva približne dve hodiny cesty od letiska. Eliz povedala, že doteraz nemali nijaký problém v súvise s dcériným rúškom v lietadle. „S Edeline sme leteli už štyrikrát počas pandémie bez toho, aby sme mali problém.“

Orbanová pripomenula odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o nosení rúšok od piateho roku života. Americké Centrum pre kontrolu (CDC) a prevenciu ale odporúča mať prekryté horné i dolné dýchacie cesty aj deťom po dovŕšení dvoch rokov.

„Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a zákazníkov je našou najvyššou prioritou. Preto máme viacvrstvový súbor zásad vrátane neriadení, že každý na palube starší ako dva roky nosí rúško. Tieto postupy podporujú pokyny CDC,“ napísala v stanovisku aerolínia United Airlines, cez ktorú manželia cestovali. „Tento incident vyšetrujeme a nadviazali sme kontakt s rodinou. Tiež sme jej vrátili peniaze za letenky, autosedačku a tašky,“ dodala spoločnosť.