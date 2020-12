Špičkový vynález vedcov! Bankovky so špeciálne upraveným povrchom zabíjajú KORONAVÍRUS

Českým výskumníkom z Akadémie vied (AV) ČR sa podarilo vyvinúť nový typ papiera, ktorý likviduje baktérie, vírusy a kvasinky. Nazvali ho "anticovid papier" a podľa ich mienenia pomôže znížiť riziko infekcie pri manipulácii s bankovkami, ceninami a rôznymi dokumentmi. Navyše je vhodný aj na archiváciu.

Na papieri pracovali odborníci z ústavu chemických procesov (ÚCHP) AV a papierenskej spoločnosti SPM-Security Paper Mill päť rokov. Zvolili technológiu, ktorú výrobcovia obdobných papierov dosiaľ nepoužívali. Jiří Sobek z ÚCHP podotkol, že z piatich rokov venovali štyri mesiace úprave, vďaka ktorej papier likviduje vírusy.

„Tá primárna funkcia, ktorá začne likvidovať baktérie a vírusy po styku, je dvojaká. Baktérie likviduje počas jednej minúty s účinnosťou cez 99 percent. Dochádza k úplnej inaktivácii. U vírusov typu covid máme testami potvrdené, že po 10 minútach je to okolo 70 percent a po 30 minútach dôjde k inaktivácii všetkého covidu, ktorý je na povrchu,“ opísal vedec.

Zdroj: FB/Technologická agentura ČR

Špeciálne upravený povrch

Podle vedcov spočíva novosť produktu v špeciálne vyvinutom plnivu. Sobek vysvetlil, že v plnivu sú zafixované nanoštruktúrne komplexy zinku a striebra, ktoré vírusy, baktérie aj kvasinky zneškodnia a zachytia, zároveň sa však z papiera neuvoľňujú a sú tak bezpečné pre ľudskú pokožku.

Tieto komplexy by podľa vedcov bolo možné fixovať aj na iné materiály, napríklad látky a vyrábať z nich rúška. „Ale to nie je náš prvotný cieľ,“ povedal výskumník. Vedec poznamenal, že doteraz známe metódy využívajú nástrek na povrch papiera. „Náš papier má lepšie vlastnosti pre tlač a nebledne. A jeho bakteriálna a virostatická funkcia zostáva po celú dobu životnosti papiera,“ vyzdvihol Sobek.

Anticovidový môže byť aj kancelársky papier

Anticovidový papier budú podľa AV môcť ľudia využiť na bežné kancelárske práce, vrátane rôznych spôsobov tlače. Povrch neoslňuje, a preto sa hodí aj na čítanie, písanie a je možné ho aj prefarbovať. Uplatnenie môže nájsť aj v zdravotníctve ako preventívny materiál, rovnako ako na ďalších pracoviskách so zvýšeným rizikom infekcií.

Sobek zdôraznil, že výskum pred rokmi začal v reakcii na dopyt trhu. „Nie je to niečo, čo by sme vymysleli a chceli to komercializovať, ale naopak. Trh dopytoval tento papier, my sme na to zareagovali a vyvinuli sme ho,“ konštatoval vedec. Doplnil, že v blízkej dobe začne výroba asi 10 ton tohto papiera, ktorý poslúži ako vzorky. „A sme pripravení na produkciu asi 10.000 až 20.000 ton papiera,“ uzavrel vedec.