Do Wu-chanu sa rok po vypuknutí KORONAVÍRUSU vrátil život: Na trhoch sa to hemží ľuďmi!

WU-CHAN – Rok od začiatku koronavírusovej pandémie sú wu-chanské trhy plné ľudí. Okrem čerstvej zeleniny ľudia kupujú aj živé ryby, žaby či korytnačky. Agentúra Reuters píše, v čínskom meste sa už život viac-menej vrátil do normálu.

„Nebojím sa. Čoho by som sa mala báť?“ pýta sa predavačka Nie Kuang-čen, zatiaľ čo čistí ryby pre zákazníkov, z ktorých niektorí nemajú na tvárach rúška.

Vo Wu-chane v súčasnosti len málo vecí pripomína úlohu, ktorú mesto zohralo na začiatku koronavírusovej pandémie, počas ktorej sa vo svete infikovalo 69 miliónov ľudí a zhruba 1,5 milióna pacientov s chorobou covid-19 zomrelo.

Čína upozornila Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) na 27 prípadov "zápalu pľúc vírusového typu", ktorý sa objavil vo Wu-chane, vlani 31. decembra. Čínske úrady nasledujúci deň uzavreli v meste trh, keď sa zistilo, že medzi pacientmi sú tamojší predavači a zákazníci.

Zdroj: TASR/AP

Tieto udalosti znamenali pre jedenásťmiliónový Wu-chan, ležiaci v strednej časti Číny, začiatok temného obdobia. Počet infekcií v meste sa rýchlo vyšplhal k 50.000, pričom 4 000 ľudí s covidom zomrelo. Vo Wu-chane bol na 76 dní vyhlásený prísny zákaz vychádzania a mesto bolo odrezané od okolitého sveta.

Opatrenia sa vyplatili

Wu-chan už niekoľko mesiacov nezaznamenal žiadny prípad lokálneho prenosu koronavírusu a v súčasnej dobe sa nijako nelíši od ostatných čínskych miest so zaplnenými nákupnými triedami, dopravnými zápchami a reštauráciami plných hostí. „Naozaj sa mi cnelo po týchto zábavnejších časoch, kedy môžeme chodiť na nákupy a večerať v meste s priateľmi,“ povedal v pondelok agentúre Reuters 27-ročný Chu Chang na nočnom trhovisku vo Wu-chane, kde sú okrem iného tovaru prístupné aj svetre s vianočnými motívmi.

Na rušných uliciach mesta ponúkajú predavači kvety a balóniky, vystupujú tu tanečníci a klauni a z obchodov sa ozýva hudba. Zotavenie mesta Wu-chan je ostrým kontrastom k situácii v iných veľkých svetových ekonomikách, ktoré oslávia Vianoce a Nový rok s viacerými obmedzeniami.

Zdroj: TASR/AP

Relatívny úspech Číny v potlačení vírusu je opakovane vyzdvihovaný v čínskych štátnych médiách. „Nebol som v zahraničí, takže o tom toľko neviem, ale podľa televízie nie sú pre cudzie krajiny ľudské životy na prvom mieste,“ skonštatoval 54-ročný wu-chanský predavač Li, ktorý znovu otvoril svoj obchod v júni. „Ideológia cudzích krajín nie je tak dobrá ako tá čínska,“ dodal.

QR kód potvrdzuje, ľudia nie sú infekční

V snahe zabrániť druhej vlne epidémie podnikla Čína rôzne kroky, vrátane otestovania miliónov ľudí v miestach, kde sa objavili lokálne ohniská. Pri vstupoch do obytných komplexov personál kontroluje, či sa prichádzajúci môžu preukázať zeleným QR kódom v telefóne, ktorý potvrdzuje, že dotyční nepatria medzi infikovaných a ani nie je známe, že by s niekým infekčným prišli do kontaktu.

Zdroj: TASR/AP

Veľké transparenty v parkoch vyzývajú občanov, aby zostávali opatrní. Nosenie rúšok na verejnosti nie je povinné, ale väčšina ľudí bez nich nevychádza. A hoci sa do ulíc Wu-chanu vrátil život, obchody stále nejdú tak ako pred krízou. „Obchody sú stále ešte podstatne horšie ako v posledných niekoľkých rokoch,“ potvrdil Li.

Predavačka Nie Kuang-čen je od epidémie opatrnejšia. Svoje oblečenie každý deň dezinfikuje a vyvára. „Nebojím sa nákazy, pretože sa dobre chránim,“ podotkla.

Provincia Chu-pej, ktorej hlavným mestom je Wu-chan, od začiatku pandémie nového koronavírusu eviduje 68.149 prípadov ochorenia covid-19. Z covidovej infekcie sa tam už zotavilo 81.851 ľudí a 4 634 osôb jej podľahlo.