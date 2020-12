Veľká časť zdravotníckych zariadení vo svete nemá čistú vodu a toalety, upozorňuje OSN

ŽENEVA - Približne 1,8 miliardy ľudí po celom svete je odkázaných na zdravotnícke zariadenia, ktoré nemajú zabezpečené dodávky čistej vody. Pacientov a pracovníkov to vystavuje ohrozeniu chorobami ako Covid-19, varovali v pondelok agentúry Organizácie Spojených národov.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Detský fond OSN (UNICEF) v správe vychádzajúcej z údajov zo 165 krajín poukázali na závažné rozdiely v hygienických štandardoch, informovala agentúra DPA. Zatiaľ čo štvrtina zdravotníckych zariadení nemá priamy prístup k bezpečnej vode, tretina nedisponuje adekvátnymi potrebami pre hygienu rúk. Jednému z desiatich tiež chýbajú aj základné toalety.

Takáto infraštruktúra je pritom "zásadná pre zastavenie Covid-19", uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus."Posielať zdravotníckych pracovníkov a ľudí, ktorí potrebujú ošetrenie, do zariadení bez čistej vody, bezpečných toaliet či dokonca len mydla ohrozuje ich životy," napísala výkonná riaditeľka UNICEF Henrietta Forová.

Rozdiely v štandardoch sú mimoriadne veľké najmä v najmenej rozvinutých krajinách sveta, ktoré sa nachádzajú prevažne v Afrike a v Ázii. Podľa správy by na zavedenie a prevádzku základných zdravotníckych sanitárnych potrieb v týchto krajinách bolo do roku 2030 potrebných 3,6 miliardy dolárov. V čase, keď lídri uvažujú nad obnovou vo svete po pandémii, nie je lepšia hygiena v zdravotníckych zariadeniach len možnosťou, zdôraznila Forová. "Je to absolútna nevyhnutnosť," dodala.