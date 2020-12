Ruský lekár odmietol tvrdenie, že sa Navaľného pokúšali otráviť aj druhýkrát

Denník The Times s odvolaním sa na zdroje západných spravodajských služieb napísal, že údajní agenti ruskej štátnej bezpečnosti sa pokúsili otráviť Navaľného nervovoparalytickou látkou novičok, keď už bol hospitalizovaný v nemocnici v Omsku. Ich cieľom bolo zabrániť tomu, aby sa Navaľného zaživa previezli do Berlína, kde sa neskôr podrobil liečeniu. Primár príslušného oddelenia Alexandr Sabajev toto tvrdenie britského denníka rozhodne odmietol.

Uviedol, že "nikto, s výnimkou zdravotníckych pracovníkov, k nemu (Navaľnému) nemal prístup." Pre agentúru TASS tiež Sabajev vyhlásil, že článok v The Times je "fikcia od začiatku až do konca". Okrem toho zdôraznil, že Navaľnyj nebol otrávený "ani prvý- a ani druhýkrát". Ruský spravodajský portál RBK s odvolaním sa na The Times napísal, ani jeden z dvoch pokusov o Navaľného otravu nebol úspešný, pretože lekárom sa podarilo mu včas podať atropín ako antidotum.

Navaľnyj (44) skolaboval a upadol do kómy 20. augusta na palube lietadla z Tomska do Moskvy. Piloti urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde Navaľného hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni - 22. augusta - povolili lekári jeho prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra. Niekoľko laboratórií nezávisle od seba prišlo na základe analýz biologických vzoriek k záveru, že Navaľnyj bol vystavený nervovoparalytickej látke typu novičok.Viacero štátov vyslovilo podozrenie, že za pokusom o jeho otrávenie je Rusko. To však akúkoľvek účasť na incidente odmieta.