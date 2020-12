Summit EÚ: Lídri predĺžili sankcie proti Rusku a plánujú rozšíriť sankcie voči Turecku

BRUSEL - Premiéri a prezidenti členských krajín EÚ vo štvrtok večer, v rámci summitu v Bruseli, odobrili predĺženie sankcií voči Ruskej federácii o ďalších šesť mesiacov, do 1. júla 2021. Informoval o tom hovorca predsedu Európskej rady Barend Leyts na svojom účte na Twitteri.

Leyts spresnil, že lídri počas tematického bloku venovanom zahranično-politickej agende hovorili o potrebe nových vzťahov medzi EÚ a Spojenými štátmi a o predĺžení sankcií proti Rusku. Sankcie ešte musia potvrdiť ministri členských krajín vo formáte Rady EÚ. Šéfovia štátov a vlád sa rozhodli rozšíriť sankcie voči Rusku, ktorých platnosť sa končí koncom januára 2021. Sankcie budú predĺžené do 31. júla 2021 a o ich ďalšom osude rozhodnú lídri na budúcoročnom júnovom summite EÚ.

Ide o sankcie, ktoré Únia zaviedla v roku 2014 po ruskej anexii polostrova Krym. Odvtedy členské štáty tieto sankcie pravidelne predlžujú, väčšinou s odkazom na nerešpektovanie Minských mierových dohôd. V praxi tieto sankcie viedli k zastaveniu rokovaní o zrušení vízovej povinnosti, odkladu novej základnej dohody o spolupráci medzi oboma stranami, zmrazeniu aktív a víz pre viacerých vysokopostavených ruských vládnych úradníkov a k cieleným obchodným, finančným a vojenským obmedzeniam. Moskva v reakcii na sankcie EÚ zakázala dovoz potravín z členských krajín Únie do Ruska.

Zdroj: SITA/Johanna Geron, Pool via AP

Sankcie voči Turecku

Lídri členských krajín Európskej únie sa v piatok nadránom počas summitu v Bruseli dohodli, že rozšíria sankcie voči Turecku v súvislosti so sporom okolo ložísk ropy a zemného plynu vo východnej časti Stredozemného mora. Informovala o tom agentúra AP. "Turecko sa, bohužiaľ, zapája do jednostranných krokov a provokácií a stupňuje svoju rétoriku voči EÚ, jej členským štátom a európskym lídrom," uviedlo 27 lídrov EÚ v spoločnom vyhlásení zo summitu.

Podľa agentúry DPA sa lídri zároveň dohodli, že voči Turecku zatiaľ nezvažujú uvalenie výrazne prísnejších sankcií, a to aj napriek výzvam Grécka a Cypru, ktoré sú členskými krajinami EÚ. Šéfovia štátov a vlád na októbrovom summite EÚ zamietli sankcie voči Ankare s nádejou, že sa podarí prikročiť k "pozitívnej agende" s Tureckom, avšak s podmienkou, že turecká strana ukončí aktivity vo východnom Stredomorí, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom.

Zdroj: SITA/Turkish Presidency via AP, Pool

Lídri uviedli, že táto ponuka naďalej zostáva na stole, ak je Turecko pripravené pristúpiť na "skutočné partnerstvo" a začať s EÚ skutočný dialóg, a ak Ankara preukáže vôľu riešiť rozdiely prostredníctvom dialógu a v súlade s medzinárodným právom.

Vzhľadom na to, že lídri doteraz odpoveď nedostali, vyzvali ministrov zahraničných vecí 27 členských štátov EÚ, aby zostavili zoznam ďalších mien v súvislosti so zavedením "reštriktívnych opatrení". Lídri EÚ požiadali šéfa zahraničnej politiky EÚ Josepa Borrella, aby vypracoval správu týkajúcu sa aj rozšírenia sankcií voči Turecku a predložil ju do marca budúceho roku.