KORONAVÍRUS Konečná fáza testov vakcíny Pfizeru a BioNTech bola úspešná: Prvé termíny spustenia očkovania!

BERLÍN - Americký farmaceutický koncern Pfizer a nemecká biotechnologická spoločnosť BioNTech v stredu oznámili, že vakcína proti ochoreniu COVID-19, na ktorej vývoji spolupracujú, má až 95-percentnú účinnosť. Preukázala to podľa nich konečná analýza tretej fázy klinických testov vakcíny.

Firmy v spoločnom vyhlásení uviedli, že vakcína fungovala takmer rovnako dobre aj medzi dobrovoľníkmi z kľúčovej demografickej skupiny ľudí vo veku nad 65 rokov, pričom miera jej účinnosti v tejto skupine bola viac ako 94-percentná, informuje agentúra DPA. Riaditeľ spoločnosti BioNTech Ugur Šahin spravodajskej stanice CNN povedal, že firmy v piatok požiadajú americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA) o schválenie použitia v mimoriadnych prípadoch; kým nebude vydané štandardné povolenie na jej použitie.

Americké úrady plánujú distribuovať prvé dávky vakcín už od budúceho mesiaca. Do konca decembra by tak mohlo byť zaočkovaných približne 20 miliónov ľudí, a to vakcínami od Pfizer a BioNTech i tými, ktoré vyvinula ich konkurenčná spoločnosť Moderna. Pfizer a BioNTech 9. novembra oznámili, že ich vakcína má viac ako 90-percentnú účinnosť. V stredu toto tvrdenie ešte znásobili s tým, že konečná analýza testov preukázala až 95-percentnú účinnosť. Dodali tiež, že počas klinických testov neboli zaznamenané nijaké vážnejšie bezpečnostné riziká. U 3,8 percenta testovaných dobrovoľníkov sa však objavila únava a u dvoch percent bolesti hlavy.

Klinické testy prebehli na vzorke vyše 43.000 dobrovoľníkov, z ktorých polovica dostala testovanú vakcínu a druhá polovica placebo. Spomedzi testovaných sa nakazilo 170 ľudí, avšak len osem z nich bolo v skupine, ktorá dostávala vakcínu. Vyvinutá vakcína sa podáva na dvakrát, pričom medzi očkovaniami musí byť trojtýždňový rozstup. Spoločnosti Pfizer a BioNTech by chceli do konca roka dodať na trh 50 miliónov dávok vakcíny, a v nasledovnom roku 2021 až 1,3 miliardy.