ONLINE Víťazom volieb v USA je Joe Biden: Republikáni o výsledku mlčia, Trump chystá žaloby

Nebudem posledná na tomto poste, odkazuje Harrisová

06:01 Kamala Harrisová, ktorá sa v sobotu stala prvou ženou-viceprezidentkou, sa vo svojom prejave plnom symboliky prihovorila aj dievčatám a odkázala im, že nebude posledná na tomto poste, informovala agentúra AFP. Pred skandujúci a nadšený dav vystúpila ešte pred samotným Bidenom a vyhlásila, že voliči ohlásili "nový deň pre Ameriku".

Harrisová, ktorá je zároveň prvou Afroameričankou a prvou Američankou ázijského pôvodu na poste viceprezidenta USA, mala oblečený biely oblek ako prejav uznania sufražetkám, ktoré pred 100 rokmi vybojovali ženám v USA hlasovacie a politické práva. "Aj keď som možno prvou ženou v tomto úrade, nebudem poslednou. Pretože každé dievčatko, ktoré sa dnes večer na nás díva, vidí, že toto je krajina možností," uviedla.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik

Harrisová prisľúbila, že bude bojovať za "vykorenenie systematického rasizmu", ale rovnako ako Biden apelovala na jednotu. "Američania si zvolili prezidenta, ktorý v nás predstavuje to najlepšie," uviedla. Reč, ktorú predniesla senátorka za štát Kalifornia, bol sám osebe dôkazom toho, akú prominentnú úlohu jej dal Biden, keďže novozvolení prezidenti sa zvyčajne snažia pozornosť upriamiť na seba. Nie je zvykom, aby na pódium pri víťaznom prejave pozvali svoju dvojku.

Budem sa usilovať zjednocovať, nie rozdeľovať, hovorí Biden

03:24 Budem prezidentom, ktorý sa bude usilovať zjednocovať, nie rozdeľovať, vyhlásil v prejave Joe Biden, ktorého víťazstvo v prezidentských voľbách má 14. decembra potvrdiť Zbor voliteľov. Vo svojom víťaznom prejave v meste Wilmington v americkom štáte Delaware, Biden sľúbil, že bude prezidentom, ktorý "nevidí červené [republikáni] alebo modré [demokrati] štáty, ale vidí iba Spojené štáty americké" a dodal, že bude pracovať "z celého srdca", aby si získal dôveru všetkých Američanov, uviedla ďalej agentúra AP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik

Biden tiež vyhlásil, že získal viac hlasov ako ktorýkoľvek iný prezidentský kandidát v histórii. Svoju výhru označil za "presvedčivé víťazstvo, za víťazstvo pre národ". Priznal sa tiež, že ho prekvapili oslavy a "záplava radosti", ktorá prepukla po celých USA po vyhlásení jeho víťazstva. Víťazom amerických prezidentských volieb sa stal demokratický kandidát Joe Biden po tom, čo zvíťazil v štáte Pensylvánia.

Trump chystá žaloby, voľba v Zbore voliteľov sa môže skomplikovať

23:59 Rozhodnutie úradujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa neuznať volebné víťazstvo svojho demokratického vyzývateľa Joea Bidena a podniknúť právne kroky proti údajnému volebnému podvodu môže skomplikovať proces voľby prezidenta prostredníctvom Zboru voliteľov, ktorý sa má zísť 14. decembra. "Ak má byť (žaloba) úspešná, kandidát by musel dokázať na úrovni jednotlivých okrskov, ba dokonca hlasovacích lístkov, že sa vyskytli falošné lístky v takom počte, ktorý by zmenil celkový výsledok hlasovania," povedal ešte pred voľbami pre denník Boston Globe Benjamin Ginsberg, ktorý pôsobil ako poradca volebného tímu Georgea W. Busha počas opätovného sčítavania hlasov na Floride v roku 2000. Spočítavanie vtedy zastavil Najvyšší súd USA a Bush sa stal prezidentom.

Podľa magazínu The Atlantic nastáva po voľbách obdobie 35 dní, počas ktorých sa musia vyriešiť všetky právne spory. Do 8. decembra musia jednotlivé štáty vymenovať svojich zástupcov do Zboru voliteľov, ktorý má 538 členov. Ak sa ešte aj po tomto dátume vyskytnú akékoľvek sporné situácie, Kongres môže jednotlivých voliteľov zablokovať. Americká ústava však výslovne neuvádza, že volitelia za jednotlivé štáty musia byť vymenovaní na základe všeobecných volieb. Podľa článku II ústavy "každý jednotlivý štát určí - spôsobom stanoveným jeho vlastným zákonodarstvom - počet voliteľov". Aj keď od 19. storočia až doteraz každý štát prenechával rozhodnutie na voličoch, Najvyšší súd USA v rozhodnutí o sporných voľbách v roku 2000 pripustil, že jednotlivé štáty "si môžu vziať späť právo vymenovania voliteľov".

Zdroj: SITA/AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Napokon, republikáni i demokrati na Floride v roku 2000 tiež zostavili svoje vlastné zoznamy voliteľov, avšak Bushov súper Al Gore napokon priznal porážku ešte predtým, než mohli rozdielni volitelia spôsobiť ústavné spory. Ako uvádza The Atlantic na základe informácií z prostredia Republikánskej strany, Trump by mohol prostredníctvom štátnych zákonodarných zhromaždení pod kontrolou svojej strany vymenovať lojálnych voliteľov. Ak sa bude právna neistota ohľadne sčítavania hlasov predlžovať, bude zároveň s blížiacim sa 8. decembrom rásť tlak na štátne orgány, aby voliteľov nejakým spôsobom vymenovali.

Môže sa zísť aj konkurenčný zbor

Republikáni v súčasnosti kontrolujú zákonodarné zbory v Pensylvánii, Michigane a Wisconsine, pričom v Arizone a Georgii okrem toho majú aj svojich guvernérov. Ak by však aj republikánske zákonodarné zhromaždenia vymenovali voliteľov za daný štát, iné orgány - ako guvernéri či štátni tajomníci - by mohli vymenovať zostavu voliteľov s opačným názorom.

Zbor voliteľov sa za účelom voľby prezidenta zíde 14. decembra. V rovnakom čase sa však môže zísť aj konkurenčný zbor, pričom oba by poslali hlasovacie lístky, ako prikazuje ústava, do rúk predsedu Senátu. Ním je úradujúci viceprezident Mike Pence. Dvanásty dodatok ústavy je v tomto prípade strohý: "Predseda Senátu za prítomnosti Senátu a Snemovne reprezentantov otvorí všetky overené listiny a následne sú spočítané hlasy". Ako pripomína The Atlantic, neuvádza sa, kto má hlasy spočítať, ani ktoré hlasy sa majú počítať. Rozhodnutie by ostávalo na Trumpovom viceprezidentovi Penceovi. Ak by Pence, v súlade so zákonom, rozhodol o neplatnosti oboch zoznamov voliteľov z jednotlivých štátov, ani jeden z kandidátov by nemusel mať potrebných 270 voliteľov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik

Rozhodnutie o prezidentovi by potom bolo na Snemovni reprezentantov, pričom každý štát by disponoval jedným hlasom. Počas spočítavania hlasov by však demokratická predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová mohla vykázať všetkých senátorov z rokovacej sály, a tak by Pence nemohol v súlade s ústavou vykonať spočítanie hlasov v prítomnosti kongresmanov zo Snemovne reprezentantov. Ak by hlasy neboli spočítané ani do 20. januára, kedy má prevziať úrad nový prezident, zastupujúcou prezidentkou by sa stala Pelosiová. Na post prezidenta by si v takom prípade nárokovali až tri osoby. Zasiahnuť by mohol Najvyšší súd, avšak nedá sa vylúčiť, že by sa rozhodol radšej zdržať sa rozhodnutia, ktoré by mohlo byť chápané ako čisto politické, komentuje The Atlantic.

Republikáni mlčia o výsledku volieb, Bidenovi gratuloval len Romney

23:20 Republikánski lídri v americkom Kongrese boli nápadne ticho po sobotňajšom oznámení médií, že víťazom prezidentských volieb je demokrat Joe Biden. Niekoľko spojencov prezidenta Donalda Trumpa medzi republikánmi však spochybnilo takýto výsledok. Bidenovi a aj novozvolenej viceprezidentke Kamale Harrisovej zagratuloval len republikánsky senátor Mitt Romney. Informovala o tom tlačová agentúra AP. Republikánsky senátor za americký štát Missouri Josh Hawley v tvíte napísal: "Médiá nie sú na to, aby určovali, kto je prezidentom. O tom rozhodujú ľudia." A dodal: "Keď budú spočítané všetky legálne hlasy, keď sa dokončí prepočítavanie hlasov a vyriešia sa obvinenia z podvodov, vtedy budeme vedieť, kto je víťaz."

Radoví republikánski zákonodarcovia zaujali podobný postoj a trvali na tom, že treba počkať na overenie niektorých výsledkov. "Voliči rozhodujú, kto vyhral voľby, a nie médiá," napísal na Twitteri Markwayne Mullin, republikán za štát Oklahoma v Snemovni reprezentantov (dolnej komore Kongresu). "Plne podporujem prezidenta Trumpa, ktorý pokračuje v boji za započítanie každého legálneho hlasu," doplnil. Trump zatiaľ odmietol uznať porážku v prezidentských voľbách a sľúbil právne bitky. Je prvým prezidentom USA od roku 1992, ktorému sa nepodarilo dosiahnuť znovuzvolenie - v spomínaný rok podobný neúspech zažil George H.W. Bush.

Zdroj: SITA

Republikánsky senátor Romney, ktorý sa v roku 2012 uchádzal o Biely dom, však zablahoželal novozvolenému prezidentovi Bidenovi a viceprezidentke Harrisovej. Senátor za štát Utah v sobotu v tvíte uviedol, že on s manželkou poznajú Bidena a Harrisovú "ako ľudí dobrej vôle a s obdivuhodným charakterom". Romney dodal: "Modlíme sa, aby Boh požehnal ich dni a roky, ktoré prídu." Romney je najhlasnejším kritikom prezidenta Trumpa vo vnútri republikánskej strany. V piatok povedal, že Trump "škodí slobode" a podnecuje "ničivé a nebezpečné vášne", keď bez opodstatnenia vyhlasuje, že voľby boli zmanipulované a ukradli mu ich. Senátor už v priebehu roka povedal, že nehlasuje za Trumpa. Nepovedal však, komu patrí jeho hlas.

Trump už v sobotu na verejnosti nevystúpi, oznámil Biely dom

22:34 Biely dom v sobotu novinárom oznámil, že prezident USA Donald Trump a poprední predstavitelia jeho tímu už v ten deň viac verejne nevystúpia. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Trump strávil dopoludnie vo svojom golfovom klube v štáte Virgínia, neďaleko hlavného mesta USA Washington. A práve tam sa dozvedel, že hlavné americké médiá vyhlásili za víťaza prezidentských volieb demokratického kandidáta Joea Bidena. Trump sa potom vrátil do Bieleho domu, pričom vtedy už ľudia zaplnili neďaleké washingtonské ulice a oslavovali Bidenovo víťazstvo.