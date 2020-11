KORONAVÍRUS Taliansko zavádza ďalšie opatrenia vrátane nočného zákazu vychádzania

RÍM - Taliansko zavedie celoštátny nočný zákaz vychádzania ako súčasť boja proti šíreniu nákazy novým koronavírusom. Oznámil to v pondelok taliansky premiér Giuseppe Conte s tým, že presný termín, odkedy toto opatrenie začne platiť, neuviedol. Informovala o tom agentúra DPA.

Conte síce nespomenul, v akom čase bude zákaz vychádzania platiť, no ministerka práce Francesca Puglisiová predtým pre spravodajskú stanicu SkyTG24 uviedla, že sa začne o 21.00 h. "Sme nútení zasiahnuť... implementovať ďalšie opatrenia a zaviesť prísnejšiu stratégiu na zastavenie šírenia vírusu," povedal Conte v dolnej komore parlamentu.

Medzi ďalšie avizované opatrenia patrí zatvorenie múzeí, zatvorenie obchodných centier cez víkendy, ako aj dištančná výučba, ktorá bude po novom platiť aj pre stredoškolákov. Obmedzí sa i počet pasažierov v prostriedkoch hromadnej dopravy (kapacita sa z 80 percent zníži na 50) či cestovanie medzi regiónmi s vysokým počtom infikovaných. Zákaz nočného vychádzania a obmedzenie pohybu sa nebudú týkať ciest do práce alebo iných nevyhnutných prípadov, ako je návšteva lekára.

Hoci Conte vylúčil nariadenie celoštátnej karantény (lockdown), naznačil, že v niektorých regiónoch budú zavedené ďalšie obmedzenia, a to v závislosti od počtov nakazených. Jednotlivé regióny budú zaradené do troch rôznych úrovní rizika nákazy, na základe ktorých úrady rozhodnú o prípadnom zavedení lockdownu. Najnovšie opatrenia budú zahrnuté do vládneho dekrétu, ktorý bude vydaný v nasledujúcich dňoch - pôjde už o štvrtý takýto dekrét za necelý mesiac.

V Taliansku si koronavírusová pandémia vyžiadala 39.059 úmrtí, čo je druhý najvyšší počet v Európe po Británii. V októbri sa denný nárast nakazených zvýšil viac ako 12-krát a v sobotu dosiahol rekordných 31.758. V pondelok pribudlo 22.253 novoinfikovaných, v nedeľu 29.907. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti bolo v pondelok hospitalizovaných 2022 pacientov; dovedna je v nemocniciach 19.840 ľudí. V Taliansku sú už od minulého víkendu zavreté kiná, divadlá, posilňovne a plavárne, reštaurácie a bary musia zatvárať o 18.00 h. Takisto platí povinnosť nosiť rúška vonku aj vo verejných budovách.