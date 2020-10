VIDEO Muž narazil autom do Veľkej mešity v Mekke

RIJÁD - Do Veľkej mešity v saudskoarabskej Mekke, ktorá je najposvätnejšou pamiatkou islamu, narazilo v piatok večer vo vysokej rýchlosti auto. Za volantom sedel občan Saudskej Arábie, ktorý sa podľa úradov správal "abnormálne". Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.

Vodič prerazil s autom dve bariéry a narazil do vonkajšieho múru pri jednom z južných vstupov do komplexu mešity. Meno ani vek vinníka úrady nezverejnili. Polícia prípad posunula na prešetrenie prokuratúre, ktorá zváži, či voči mužovi vznesie obvinenia.

Začiatkom októbra Saudská Arábia v rámci postupného otvárania Mekky opäť obnovila vstup do areálu Veľkej mešity, a to pre približne 6000 pútnikov denne, Saudskoarabov alebo cudzincov žijúcich v krajine. V druhej fáze, ktorá sa začala 18. októbra, sa ich počet zvýšil na 15.000 denne.

Za bežných okolností prúdia na tzv. malú púť do Saudskej Arábie zvanú umra, ktorú je možné vykonať počas celého roka, ročne milióny veriacich z celého sveta. V roku 2019 ju absolvovalo viac ako 19 miliónov pútnikov. Rijád však v marci, po vypuknutí pandémie, púte do Mekky pozastavil. V júli saudskoarabské úrady povolili limitovanému počtu veriacich účasť na tzv. veľkej púti (hadždž), ktorú by mal v rámci možností vykonať aspoň raz za život každý moslim.