Francúzska polícia pracuje naplno: V súvislosti s útokom v Nice zadržala ďalšieho podozrivého

PARÍŽ - Vo Francúzsku zadržali v súvislosti so štvrtkovým útokom nožom v meste Nice už tretieho muža. S odvolaním sa na nemenované zdroje z prostredia francúzskej justície a polície o tom v sobotu informovali agentúry AFP a Reuters.

Reuters spresnila, že k zadržaniu došlo v piatok. Podľa zdroja AFP z prostredia justície má zadržaný muž 33 rokov a bol prítomný pri piatkovej prehliadke, ktorú polícia vykonala v dome ďalšieho zo zadržaných - podozrivého z toho, že bol v kontakte s páchateľom štvrtkového útoku. Vo štvrtok zabil 21-ročný Tunisan nožom v Bazilike Matky Božej v juhofrancúzskom meste Nice troch ľudí. Jednou z obetí útoku je správca tohto kostola. Ďalšej obeti, žene, útočník oddelil hlavu od tela. Oboch ich zabil vnútri baziliky. Treťou obeťou je takisto žena, ktorú útočník niekoľkokrát bodol. Žene sa podarilo utiecť a skryť sa v neďalekom bare, zraneniam však neskôr podľahla.

Páchateľ podľa starostu Nice vykrikoval "Alláhu akbar" (Boh je najväčší). Polícia ho po útoku viackrát postrelila a zadržala. Momentálne je hospitalizovaný, pričom jeho stav je vážny. Vyšetrovatelia ho zatiaľ nedokázali vypočuť a presný motív jeho činu tak nateraz nie je známy, uvádza AFP. Ide o Tunisana Bráhíma Awsáwího narodeného v roku 1999, ktorý pricestoval na taliansky ostrov Lampedusa 20. septembra a 9. októbra odcestoval do Paríža.

Francúzska polícia zadržala vo štvrtok v spojitosti s útokom 47-ročného muža podozrivého z toho, že bol v kontakte so zmieneným páchateľom útoku. V piatok potom vzala do väzby ďalšiu osobu, 35-ročného muža s bydliskom v Nice, ktorý je podľa zdroja z prostredia francúzskej justície podozrivý z toho, že sa s páchateľom stretol deň pred útokom. K zadržaniu tretieho podozrivého došlo bezprostredne po tom druhom zatknutí. Všetci traja zadržaní sa podrobujú výsluchu v rámci vyšetrovania. To sa podľa informácií AFP momentálne sústreďuje na skúmanie obsahu dvoch telefónov, ktoré mal v čase útoku pri sebe páchateľ.