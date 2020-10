KORONAVÍRUS v Česku nepokoril ďalší rekord: Dosiaľ pribudlo 7-tisíc nových prípadov nákazy

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

PRAHA - V Českej republike potvrdili vo štvrtok do 18.00 h 7511 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Je to o 1329 menej, než v rovnakom čase v stredu, keď do 18.00 h potvrdili rekordných 8840 nových prípadov. Vyplýva to z údajov českého ministerstva zdravotníctva.