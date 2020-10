KORONAVÍRUS V Česku za piatok dosiaľ pribudlo 8075 infikovaných a 44 úmrtí

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP/Czarek Sokolowski

PRAHA - V Českej republike potvrdili v piatok do 18.00 h 8075 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Po strede, keď do rovnakého času potvrdili rekordných 8840 nových prípadov, ide zároveň o druhý najvyšší čiastkový prírastok k 18.00 h od vypuknutia pandémie. Vyplýva to z údajov českého ministerstva zdravotníctva.