Posilňovňa sa kvôli COVIDu registrovala ako cirkev: Svojim členom ponúka špeciálne "bohoslužby"

Poľsko je katolícka krajina, čo tamojšia posilňovňa Atlantic Sports Fitness v čase sprísnených reštrikcií kvôli koronavírusu využila vo svoj prospech. „Fitness lekcie nie sú povolené, a preto dnes začíname usporadúvať náboženské stretnutia pre členov Cirkvi zdravého tela,“ stojí v príspevku krakovskej posilňovne. Na Facebooku tiež oznámila, že sa dočasne mení na obchod so športovým vybavením, ktoré si návštevníci môžu prísť vyskúšať. Manažérka fitness centra Marta Jamrózová podotkla, že "všetko je v súlade so zákonom". Na prípad upozornila CNN Prima News.

Keď počas víkendu do posilňovne zavítala polícia, v tej chvíli tam cvičilo zhruba 12 ľudí. Muži zákona zistili itotožnosť návštevníkov i pracovníkov a prípad vyšetrujú. „Je to o prežití. Prevádzkujeme hotel, fitness centrum a squashové kurty. Počas pár mesiacov sa všetko zrútilo, sme na dne. V lete sme sa usilovali získať zákazníkov späť, asi polovica z nich sa vrátila. Teraz musíme znova zatvoriť. To neprežijeme,“ zdôvodnila svoj krok Jarmózová. „Prečo sa môžu konať náboženské obrady a my sme prezentovaní ako nebezpečenstvo a hlavný zdroj infekcie?“ pýta sa manažérka posilňovne, ktorá si myslí, že je to nespravodlivé.

Poľsko dovedna eviduje 192 539 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, 3 721 pacientov s covidovou infekciou zomrelo. Ministerstvo zdravotníctva informovalo, že v nemocniciach je 8 962 ľudí s vírusom, 725 z nich je ventilovaných.