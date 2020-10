Česi majú tvrdý lockdown, tak vyrazili do poľských obchodov: Predavači nie sú nadšení

Poľská vláda oznámila v piatok sprísnenie opatrení proti šíreniu koronavírusu. Obmedzenia sa týkajú čiastočného uzavretia škôl či reštaurácií. Všetky obchody však zostávajú otvorené.

Do Poľska počas víkendu zavítalo viacero Čechov žijúcich v pohraničí. Ako zreferoval server Novinky.cz, na parkovisku pred najväčším obchodným centrom v poľskom meste Ratibor bola zhruba štvrtina áut s českou poznávacou značkou. Niektorí Česi prišli aj s prívesnými vozíkmi.

„Máme to sem bližšie než do Opavy, takže sem cestujeme nakupovať veľmi často, dvakrát za mesiac,“ povedal reportérovi portálu muž z obce Chuchelná v okrese Opava, ktorý do susedného Poľska vyrazil aj s manželkou a dvoma deťmi. „Opravujeme kúpeľňu a tiež potrebujeme vrecká do vysávača. A keď už sme tu, pozrieme sa aj na nejaké zimné topánky a nakúpime jedlo. Kto vie, kedy sa obchody v Česku zasa otvoria, a navyše v Poľsku je predsa len o niečo lacnejšie,“ dodal.

Predavači v poľskom hobbymarkete však nie sú z českých zákazníkov nadšení. „Česko je na tom teraz skoro najhoršie na svete, dokonca neodporúča cudzincom vstup, pokiaľ k tomu nemajú napríklad pracovné dôvody. A Česi k nám pritom chodia nakupovať, ako by sa nič nedialo, to nemá logiku,“ skonštatoval jeden zo zamestnancov reťazca v Ratibore.