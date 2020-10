KORONAVÍRUS im zmenil životy: FOTO Športovkyňa má sériu problémov, mladý otec ohluchol na jedno ucho

Mladík prestal počuť na jedno ucho

Michael Goldsmith z amerického New Jersey dostal koronavírus na začiatku prvej vlny. Jeho stav bol natoľko vážny, že v polovici marca skončil v nemocnici. Tri týždne bol napojený na umelú pľúcnu ventiláciu a dostával viacero liekov, medzi nimi aj hydroxychlorochín.

Farmaceutická spoločnosť Gilead v tom čase ešte nemala povolenie, aby sa jej experimentálnym liekom remdesivir liečili mladší pacienti. Firma ho získala, až keď bol Goldsmith v pokročilom štádiu ochorenia.

Zdroj: FB/Michael Goldsmith

Po tom, ako sa Michaelov stav zlepšil a lekári ho odpojili od ventilácie, mu zavolal otec a ukázalo sa, že niečo nie je v poriadku. Mladík nepočul na ľavé ucho. Goldsmith preto absolvoval sériu operácií a má šancu, že vďaka implantátu, ktorý mu vložili do ucha, sa mu opäť vráti sluch. „Snáď budem znova počuť a nebudem mať tinnitus (hučanie v ušiach alebo ušný šelest, pozn. red.),“ dúfa mladík.

Športovkyňa bojuje s následkami aj po pol roku

Koronavírus zmenil život aj Roweene Russellovej z Británie. Covidová infekcia jej napadla pľúca i mozog. Nadšenkyňa športu, ktorej nerobilo problém prebicyklovať takmer sto kilometrov, sa ani po šiestich mesiacoch od nákazy necíti najlepšie. Podľa svojich slov trpí výpadkami pamäte, srdcovou arytmiou, dýchavičnosťou či bolesťami hlavy. „Neustále zabúdam, mám problém so sústredenosťou a stále som veľmi vyčerpaná a unavená,“ opísala Russellová. „Mala som aj bolestivé zápaly v rukách a nohách, kvôli ktorým aj moje ruky zmenili tvar,“ dodala.

Zdroj: FB/Roweena Russell

Žena sa obáva o svoju budúcnosť, pretože zdravotný stav jej neumožňuje pracovať. „Desí ma predstava, že môj zdravotný stav by sa už nikdy nevrátil do normálu. Že už by som nikdy nemohla byť úplne samostatná, športovať a robiť všetky tie veci, ktoré som mávala rada,“ povedala Roweena.

Britskí lekári tvrdia, že Russellová nie je jediná, kto aj niekoľko mesiacov po prekonaní covidu-19 trpí zdravotnými problémami.