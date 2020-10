Z dovolenky horor! FOTO Manželia po prílete skončili v izolácii: Aj väzenie je lepšie než TOTO, hromží žena

Britskí manželia Paula Henryová a Wesley Seale prileteli do Grécka 6. októbra. Henryová na letisku absolvovala covidový test, lebo si ju spomedzi dovolenkárov náhodne vybrali na otestovanie. Pár pokračoval do luxusného hotela v Lindose a tešil sa na spoločné chvíle v dovolenkovom raji.

Idylka však dlho netrvala. Henryovej test bol pozitívny. „Poslali lekára, ktorý mi zmeral teplotu. Zaúčtovali mi za to 150 libier (zhruba 165 eur). Doktor nám oznámil, že nás odvezú, kam potrebujú. Nepovedal nám, kam ideme. Nemali sme na výber,“ spomína Britka.

Manželia z luxusného hotela putovali do zariadenia na okraji ostrova. Hovoria, že v hoteli dostali otrasné izby a musia od seba dodržiavať odstup. Ženu v izolácii intenzívne sledujú a úradníci mali manželom pohroziť 10-ročným väzením, ak karanténu porušia. „Neexistuje vôbec žiadny dôvod, prečo by sme mali byť oddelení. Nemôžeme byť v kontakte ani sa navzájom vidieť. Nesmieme robiť nič. V izbe mám šváby a chrobáky. Jedlo je studené a vlhké, ani psovi by ste ho nedali,“ tvrdí rozhorčená Henryová.

Zdroj: FB/Paula Henry

Zdroj: FB/Paula Henry

Manželia sa zhodli v názore, že sa tam cítia ako vo väzbe. „Som presvedčený, že aj väzenie je lepšie než toto. Neočakávam, že budem zatvorený v päťhviezdičkovom hoteli, no očakávam, že budem niekde, kde je čisto a kde sa cítim v bezpečí,“ doplnil Seale.

Zdroj: FB/Paula Henry

Henryová i Seale pred odletom na dovolenku podstúpili test na nový koronavírus a obom vyšiel negatívne. Preto ich mrzí, ako oddych v rezorte, na ktorý sa tešili celý rok, dopadol. Žena sa skontaktovala so spoločnosťou, ktorá im sprostredkovala letenky do Grécka. „So zákazníkmi sme boli v kontakte, aby sme spravili všetko, čo je v našich silách,“ uviedol hovorca spoločnosti Jet2 s tým, že sa obrátili na britský konzulát, aby im zabezpečil let do vlasti po skončení izolácie.