Tragický príbeh gynekologičky (†28): Zomrela na COVID-19, celé týždne nosila tú istú masku

Zubárke Carrie Wanamakerovej trvalo niekoľko dní, kým identifikovala tvár na stránke GoFundMe a spoznala v nej 28-ročnú gynekologičku, ktorá pomohla na svet jej dcére. Zostala šokovaná, keď zistila, že Adeline Faganová bola pozitívne testovaná na nový koronavírus. Hoci bola ešte mladá, skončila na pľúcnej ventilácii a bojovala o svoj život. A ten, bohužiaľ, prehrala. "Veľmi mi pomohla pri pôrode. Nemôžem uveriť, že už nie je medzi nami. Mala žiť svoje sny a po náročnom štúdiu si konečne užívať," uviedla Carrie, ktorá pátrala po okolnostiach sprevádzajúcich Adeline v posledných týždňoch jej života. Zistila, že lekárka sa infikovala začiatkom júla a zomrela 19. septembra po tom, čo strávila viac ako dva mesiace v nemocnici.

While she mostly worked delivering babies, Dr. Adeline Fagan was doing a rotation in the ER treating Covid patients, according to her family https://t.co/fvduEuKLhE — CNN (@CNN) September 22, 2020

Faganová sa zúčastnila na dvoch lekárskych misiách na Haiti, neskôr pracovala na pohotovosti Houstone, kde sa presťahovala po absolvovaní univerzity. Doteraz nie je jasné, kde sa nakazila, ale jej sestra Maureen vidí súvislosť s júlovou rotáciou na pohotovosti v nemocnici HCA West. Tamojšia odborová organizácia zdravotných sestier totiž už dlhšie hovorí o úmyselnom porušovaní bezpečnostných protokolov na pracovisku vrátane nátlaku na infikovaný personál, aby pokračoval v práci. Podľa Maureen používala jej sestra ten istý respirátor N95 celé týždne, ak nie aj mesiace. Odborníci pritom odporúčajú, aby bol použitý maximálne päťkrát. Vedenie nemocnice sa k prípadu zatiaľ nevyjadrilo, ale hlavná lekárka Emily Sedgwicková uviedla, že s respirátormi zaobchádzajú podľa odporúčania CDC.

DR. ADELINE FAGAN, 28, has died of COVID-19. https://t.co/aLSuu2DYEl — FacesOfCOVID (@FacesOfCOVID) September 19, 2020

Rozprávanie najbližších a ich spomienky na boj Adeline s koronavírusom sú až mrazivo bolestné. Trpela totiž veľmi dlho. Na začiatku ochorenia mala len zvýšenú telesnú teplotu. Zostala preto v karanténe aj so sestrou, ktorá u nej bývala. Ako astmatičke sa u nej ale čoskoro prejavili ťažkosti s dýchaním, ktoré sa neustále zhoršovali. Musela byť preto hospitalizovaná. Jej pľúca postupne zlyhávali, až zoslabla natoľko, že už nedokázala zdvihnúť telefón ani udržať hlavu vo zvislej polohe. Neskôr ju previezli do inej nemocnice a napojili na pľúcnu ventiláciu. U pacientky bola následne vykonávaná mimotelová membránová oxygenácia krvi. V tomto stave vydržala do augusta. Podľa jej najbližších trpela mladá žena úzkostnými stavmi a lekári jej museli nasadiť sedatíva. "Nezvládala to. Najradšej by si vtedy vytrhala všetky tie hadičky z tela," spomína Maureen.

Situácia bola rovnako deprimujúca aj pre členov rodiny, pretože ju nemohli navštíviť. Stalo sa tak až 15. septembra. "Nemyslím si, že sme sa mohli nejako pripraviť na to, čo sme uvideli, keď sme vošli do jej izby. Adeline sa občas pokúsila odpovedať, potriasla hlavou alebo ústami, povedala slovo alebo dve. Ale jej pohľad bol sklovitý a chvíľami som si nebol istý, že je naozaj s nami," napísal jej otec na sociálnej sieti. Hoci sa stav pacientky o dva dni zlepšil a dokázala samostatne sedieť, 18. septembra zomrela. Pitva odhalila, že u nej nastalo krvácanie do mozgu, pretože celý jej cievny systém bol oslabený vírusom.