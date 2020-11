Manželia vytiahli na demonštrantov zbrane: Fotografa, ktorý ich zachytil, žalujú o obrovské peniaze

Manželia Mark a Patricia z amerického St. Louis tohtoročného 28. júna mierili zbraňami na demonštrantov z hnutia BLM. Tí protestovali proti Lyde Krewsonovej, starostke mesta, ktorá v živom vysielaní zverejnila mená a adresy aktivistov volajúcich po reforme polície. Podľa Kim Gardnerovej, obvodnej prokurátorky mesta St. Louis, boli pochod aj následné zhromaždenie pokojné.

