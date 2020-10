KORONAVÍRUS Technická chyba, ktorá ich bude stáť veľa: Štátny úrad prišiel o 16-tisíc výsledkov testov

O celom škandále píše portál BBC. Kvôli nepozornosti s prácou pri tomto známom programe sa totiž stratilo takmer 16-tisíc pozitívnych výsledkov na nový koronavírus. Podľa predbežných správ za tento prešľap ale môže agentúra Public Health England (PHE) v Anglicku. V prípade testov mal fungovať ako dodávateľ z tretej strany.

Problém vznikol vtedy, keď sa agentúra snažila zhromaždiť záznamy produkované obchodnými spoločnosťami. Tie totiž platili za analýzu testov ohľadom nového koronavírusu. Výsledky takmer bez problémov zadali vo forme textových zoznamov - tie sa ukladajú ako súbory s koncovkou CSV.

Zásadná zmena softvéru z roku 2007

Kameň úrazu celej kauzy však tkvie v tom, že už od roku 2007 prešiel balík Office zásadnou zmenou pri ukladaní súborov, pričom za koncovky súborov pridáva písmeno "x" (docx, xlsx...). Podpora bývalých formátov bez písmena x síce nezmizla, no jej funkčnosť je do značnej miery obmedzená, čo sa razantne prejavilo až teraz. Pracovníci agentúry kopírovali výsledky zo súborov CSV do tabuľkových súborov programu Excel. Netušili však, že to robia v starom formáte XLS a nie XLSX.

Zdroj: Getty Images

Zásadná chyba pri formáte

Laici by zásadný rozdiel medzi starým a novým formátom ani nespoznali, no tu sa chyba prejavila vo veľkom. Obyčajný XLS je totiž obmedzený len na 65-tisíc riadkov, čo postačuje asi len na 1 400 výsledkov testov. Jeden výsledok totiž zaberá viac ako niekoľko riadkov. Akonáhle sa tento limit naplnil, ostatné testy sa do súboru jednoducho nevošli a vymazali sa bez uloženia.

Kým si však chybu v agentúre všimli, ubehlo až osem dní, pričom každý deň tak prišli o približne 1 980 výsledkov. Hygienici a vláda tak prišli o približne 16-tisíc pozitívnych výsledkov na nový koronavírus a desiatky z týchto ľudí nebolo dodatočne vyšetrených, nehovoriac o dohľadávaní stoviek kontaktov pozitívnych ľudí.

Amaterizmus pri výbere programu

Odborníci pripomínajú, že Excel nebol nikdy vhodným nástrojom na manažovanie takého veľkého množstva výsledkov. „Excel bol vždy určený na to, aby ľudia nahromadili množstvo dát pre svoju malú spoločnosť, aby videli, ako to vyzerá,“ komentoval situáciu profesor Jon Crowcroft z University of Cambridge. „A potom, keď potrebujete urobiť niečo vážnejšie, postavíte niečo na mieru, niečo čo funguje - môžete urobiť ďalšie desiatky vecí. Ale nepoužil by som XLS. S tým by nikto nezačal,“ dodáva prekvapený profesor.

Minister zdravotníctva Matt Hancock vo svojom prejave v Dolnej snemovni uviedol, že problém sa objavil v dôsledku použitia „staršieho systému“ zo strany PHE a pred dvoma mesiacmi bolo prijaté rozhodnutie o jeho nahradení. PHE je presvedčená, že výsledky testov neboli strácané až do minulého týždňa, kedy ku chybe došlo. Agentúra na svoju obranu poznamenala, že väčšinu prípadov zachytila ​​v priebehu jedného alebo dvoch dní, keď sa záznamy dostali cez jej sieť.

Nepresnosť a chybne pomenované ľudské gény

Tabuľkový program Excel bol zodpovedný aj za to že došlo k premenovaniu viac ako 27 ľudských génov, pretože ich zápis bol Excelom zle interpretovaný. Uvádza sa príklad génu „Membrane Associated Ring-CH-Type Finger 1", ktorého skrátka je MARCH1. Excel ho prepísal na 1-Mar., čo môže v kontexte programu a formátovania bunky znamenať 1. marec. Je to pravdepodobnejšie aj o to viac, že užívatelia na formátovanie buniek často zabúdajú.