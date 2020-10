Pápež vyzýva na globálnu zmenu myslenia: Koronakríza má byť inšpiráciou na prehodnotenie priorít

Encyklika vydaná v ôsmich jazykoch sa zoberá sociálnou spravodlivosťou, pričom je venovaná "bratstvu a sociálnemu priateľstvu". "Dávne konflikty, o ktorých sa myslelo, že už sú dávno pochované, nanovo prepukajú, zatiaľ čo krátkozraký, prehnaný, zúrivý a agresívny nacionalizmus je na vzostupe," uvádza sa v encyklike. "Globálne bratstvo založené na sociálnej súdržnosti ľudí a národov si vyžaduje lepší druh politiky, a to takú, ktorá bude slúžiť spoločnému dobru."

Globálna kríza súvisiaca s pandémiou ochorenia COVID-19 by podľa 83-ročného pápeža mala slúžiť ako inšpirácia na prehodnotenie globálnych priorít. "Keď táto kríza pominie, našou najhoršou reakciou by bolo našou ponoriť sa ešte hlbšie do horúčkovitého konzumu a nových foriem egoistickej sebazáchovy," píše sa v encyklike. Pápež v encyklike poukazuje na skutočnosť, že "v mnohých krajinách sú dnes zveličovanie, extrémizmus a polarizácia (spoločnosti) stali politickými nástrojmi", pričom sociálne siete obviňuje z toho, že prispievajú k znižovaniu štandardov verejnej diskusie.

Encyklika si kladie za cieľ podporiť túžbu celého sveta po bratstve a priateľstve v spoločnosti – tzv. sociálnom priateľstve, uvádza server Vatican News. Ide o tzv. sociálnu encykliku, ktorej text je pomerne rozsiahly, pričom sa skladá z 287 číslovaných odsekov rozdelených do ôsmich kapitol. Text encykliky bol zverejnený v deň sviatku sv. Františka z Assisi, stredovekého mnícha a zakladateľa františkánskeho rádu, ktorý žil vo veľkej chudobe a skromnosti. František je prvým pápežom, ktorý si dal meno práve po sv. Františkovi. Rodisko tohto mnícha, stredotalianske mesto Assisi, pápež aj v sobotu navštívil a tam aj novú encykliku podpísal.