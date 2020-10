Polícia zadržala údajnú ženu kardinála Becciu: Obdržať mala tisíce, zatykač na ňu vydala Svätá stolica

Cecilia Marognaová bola zatknutá v dome svojho priateľa v Miláne na základe zatykača Interpolu vydaného na žiadosť Svätej stolice, informovala webová stránka denníka Il Corriere della Sera. Tridsaťdeväťročná žena označujú médiá ako "ženu kardinála" alebo "ženu za 500.000" eur. Odhalenia o platbách pre Marognaovú sprevádzali aj dohady o jej údajných väzbách na tajné služby a reči o zákulisných a nečistých vatikánskych mocenských hrách.

'Cardinal's woman' arrested in Italy after 500,000-euro payment.



