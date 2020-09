KORONAVÍRUS Čína pre dva prípady infekcie z Mjanmarska uzavrela celé pohraničné mesto

Došlo k tomu po tom, ako sa v uplynulých dňoch nákaza novým druhom koronavírusu potvrdila u dvoch osôb, ktoré do zmieneného mesta pricestovali z Mjanmarska. O lockdowne informoval vo štvrtok na svojej webstránke denník The Guardian.

Miestne úrady uviedli, že mesto Žuej-li sa ochoreniu COVID-19 bráni, akoby bolo "vo vojnovom stave". Obyvateľom nariadili, aby zostali doma, pričom všetkých plánujú otestovať. Zároveň zriadili kontrolné stanovištia a každému bránia mesto opustiť či doň vstúpiť. Väčšinu podnikov v meste zatvorili.

Televízia al-Džazíra s odvolaním sa na čínske médiá informovala, že osoby, ktoré do mesta vírus priniesli, tam prišli nelegálne z Mjanmarska. Nákaza sa u nich potvrdila ešte v nedeľu, pričom v dôsledku toho ich spolu s ďalšími piatimi osobami izolovali v miestnej nemocnici. Do karantény bolo následne poslaných aj približne 190 osôb, s ktorými prišli do kontaktu.