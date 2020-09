Čína spustila manévre v blízkosti Taiwanu, kde aktuálne rokuje predstaviteľ USA

V taiwanskej metropole Tchaj-pej v piatok rokuje námestník ministra zahraničných vecí Spojených štátov Keith Krach, ktorého návštevu ostrovnej krajiny Peking vo štvrtok dôrazne odsúdil. Čínsky rezort obrany neuviedol o cvičeniach konaných v blízkosti Taiwanského prielivu nijaké ďalšie podrobnosti. Už minulý týždeň Peking uskutočnil v oblasti rozsiahle manévre letectva a námorníctva.

"Sú to rozumné, nevyhnutné kroky súvisiace so súčasnou situáciou v Taiwanskom prielive a potrebou ochrany národnej suverenity a územnej celistvosti (Číny)," uviedol hovorca čínskeho rezortu obrany Žen Kuo-čchiang. Taiwanskú otázku pritom označil za vnútornú záležitosť Číny, do ktorej sa nemá miešať nijaká zahraničná mocnosť. Agentúra Reuters pripomína, že Peking s rastúcim znepokojením vníma utužovanie vzťahov medzi Taiwanom a USA a zintenzívňuje vojenské cvičenia v oblasti.

Za ostatné dva mesiace je to už druhá návšteva predstaviteľa Spojených štátov v Taiwane. Začiatkom augusta navštívil tento ostrov americký minister zdravotníctva Alex Azar. Vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom sú v súčasnosti na najhoršej úrovni za niekoľko desaťročí, čo spôsobili vyhrotené spory v širokej škále otázok, od obchodu, ľudských práv, Taiwanu až po pandémiu koronavírusu. Spojené štáty v roku 1979 v záujme spolupráce s Čínou zmenili vzťahy s Taiwanom na neoficiálne. Stále sú však pre vládu v Tchaj-peji hlavným zahraničným spojencom i dodávateľom zbraní.